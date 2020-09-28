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Burak Çatkaya Engelli Çocukların Yüzme Hayalini Gerçekleştiriyor

Yüzme Eğitmeni Burak Çatkaya, bedensel engelli çocuklara yüzme eğitimleri veriyor.

28 Eylül 2020 Pazartesi 18:07
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Burak Çatkaya Engelli Çocukların Yüzme Hayalini Gerçekleştiriyor

HABER: HAKAN KANBUROĞLU
Uygulanan özel bir program ile belirli saatlerde ders alan bedensel engelli çocuklar hem yüzme korkularını yeniyor, yüzme sporunun gerekliliklerini öğreniyor, hem de hayallerini gerçekleştirme fırsatı yakalıyor.

Gönüllü olarak birçok projeye destek veren, sosyal medyada “Buraklayüzüyorum” olarak tanınan Burak Çatkaya, aynı zamanda her yaş grubuna ve seviyeye özel ders veriyor. Su korkusu veya fobisi olması bireyin yüzemeyeceği anlamına gelmez. Önemli olan sadece istek vurgusunda bulunan Burak Çatkaya, ‘’Bizim işimiz de bunu başarmayı sağlamak.’’ dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Bedensel EngelliYüzme HayaliYüzme EğitimleriGönüllü
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