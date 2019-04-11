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Bülent Korkmaz: Kasımpaşa maçını kazanmalıyız
Bülent Korkmaz: Kasımpaşa maçını kazanmalıyız
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Bülent Korkmaz: Kasımpaşa maçını kazanmalıyız

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Kasımpaşa, son haftalardaki iyi skor ve oyunuyla formda karşımıza gelecek. Bizim hedeflediğimiz puanı yakalamak için Kasımpaşa maçını kazanmamız gerekir. Evimizde, taraftarımızın önünde bunu yapabilecek güçteyiz ve takım olarak hazırız" dedi.

Bülent Korkmaz: Kasımpaşa maçını kazanmalıyız

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Kasımpaşa, son haftalardaki iyi skor ve oyunuyla formda karşımıza gelecek. Bizim hedeflediğimiz puanı yakalamak için Kasımpaşa maçını kazanmamız gerekir. Evimizde, taraftarımızın önünde bunu yapabilecek güçteyiz ve takım olarak hazırız" dedi.

11 Nisan 2019 Perşembe 13:39
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Bülent Korkmaz: Kasımpaşa maçını kazanmalıyız

ANTALYA - Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında pazar günü sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Antalyaspor'da, teknik direktör Bülent Korkmaz, gazetecilerle bir araya geldi. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, sezonda son 7 haftaya gelindiğini dile getirdi. Bu hafta Kasımpaşa ile oynayacaklarını hatırlatan Korkmaz, "Evimizde, taraftarımızın önünde oynayacağız. Kasımpaşa son haftalarda oyun ve skor olarak formda karşımıza gelecek. Hedeflediğimiz puanı yakalamak için Kasımpaşa maçını kazanmamız gerekir. Evimizde, taraftarımızın önünde bunu yapabilecek güçteyiz ve takım olarak hazırız" diye konuştu.

"HEDEFİMİZE ULAŞMAK İSTİYORUZ"

Sezonun ikinci yarısı sakat ya da cezalı futbolcular nedeniyle ideal kadroyla üst üste 3-4 hafta maç oynayamadıklarına değinen Korkmaz, ikinci devrede en büyük bunun sıkıntısını yaşadıklarını söyledi. Kasımpaşa maçının önemine vurgulayan Korkmaz, "Ne olursa olsun bu maçı kaybetmemiz gerekir. Alacağımız her puan ve ya galibiyet bu senenin finaline yaklaştıracak. Bu senenin geçiş dönemi olduğunu ve bu dönemde alabileceğimiz maksimum puanı almak istediğimiz söylüyorum. Önümüzdeki maçı kayıpsız geçirip, hedefimize ulaşmak istiyoruz" dedi.

Antalyaspor'un oynadığı maçlarda ikinci golü kalesinde görmesinin ardından farklı yenilgi aldığını hatırlatılması üzerine Korkmaz, şunları söyledi:

"Çabuk kopuyoruz oyundan genel anlamda. Totalde 4-5 maçta yediğimiz golün yarısını yedik. Doğru işler yapıyoruz ama oyundan kopmamızın sebebi bir an önce gol bulma isteği. Sezonun ikinci yarısı kopmaları yaşıyoruz. İkinci golü yedikten sonra oluyor. Oyuna müdahale etmek istiyoruz. Oyuncularla da bunu konuştuk. Bunu yaşamasak maçın bitimine kadar oyuna ortak olacağız en azından kaybetmeden maçı bitirebileceğiz. Bu hafta inşallah olmaz. Sonrasında ligde altımızda olan takımlarla oynayacağız. Sonraki haftalarda bunu yaşamamız lazım."

"BENİMLE ÇALIŞMAK İSTEYEN BİR KULÜP VAR"

Korkmaz, Antalyaspor'da uzun süre çalışmak istediği yönünde açıklamalarının belirtilmesi üzerine, "Benim endişem yok. Genel anlamda söylüyorum. Benimle çalışmak isteyen bir kulüp (Antalyaspor) var. Uzun vadeli ben de hedeflerime ulaştıktan sonra rahatlıkla çalışabileceğim başkan ve kulüp var. Odaklanmak istediğim maçlardır. Endişem hiçbir zaman olmadı" diye konuştu.

ANTALYASPOR'DA KASIMPAŞA MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Basın toplantısının ardından Bülent Korkmaz yönetiminde futbolcular Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti. Koşu ve ısınmayla başlayan antrenmanda kırmızı beyazlılar pas çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde Antalyaspor taktik çalıştı. Antrenmanda Doukara sakatlığı nedeniyle yer almadı. Antrenmanı izlemeye gelen özel bir okulun öğrencileri futbolcular ve Bülent Korkmaz ile fotoğraf çektirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent KorkmazKasımpaşa Maçı
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