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Bülent Korkmaz: Doğru transfer hamleleri yapıyoruz

Bülent Korkmaz, “Doğru transfer hamleleri yapıyoruz” dedi.

21 Temmuz 2022 Perşembe 17:05
Bülent Korkmaz: Doğru transfer hamleleri yapıyoruz

RİZE (DHA) 

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, “Geçen sezon yaşanan olaylardan ders alarak, aynı olayları bu sene yaşamamak için doğru transfer hamleleri yapıyoruz. Şu an 2 tane mevkiye transfer yapmak istiyoruz" dedi.

Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde sürdürüyor. Teknik direktör Bülent Korkmaz, yaptığı açıklamada kampı ve takımın genel durumunu değerlendirdi. 9 günlük kamp sürecinde takımın hem fiziksel hem taktik olarak iyi çalıştığı söyleyen Korkmaz, “Hazırlık maçları iyi gidiyor. Tabii ki bazen bu hazırlık maçlarında ve taktik antrenmanlarında hatalar oluyor. Biz de hatalar olmasını istiyoruz. O hataları, yanlışları resmi maça yansıtmamak için daha çok çalışıyoruz. Oyuncular ellerinden gelen en iyisini yapıyorlar. Yeni gelen transferlerin takıma uyumu bu süreçte daha iyi. Hem takımla bütünleşiyorlar hem adapte oluyorlar hem de antrenmanda adaptasyon iyiye doğru gidiyor. Başka transferler de gelecek, anlaşıldı, onlarla imza aşamasına gelindi. 2 mevkide transfer yapacağız. Onlara çok titiz ve dikkatli davranıyoruz. Özellikle yönetici arkadaşlarımız şu ana kadar ki süreçte iyi çalıştılar. Bu iki mevkideki transferi yaptıktan sonra da bekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bülent KorkmazTransfer
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