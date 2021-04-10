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'Bu turu, önümüzdeki sene İstanbul'da tamamlayacağız'

Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun önümüzdeki yıl İstanbul'da tamamlanacağını söyledi.

10 Nisan 2021 Cumartesi 10:34
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'Bu turu, önümüzdeki sene İstanbul'da tamamlayacağız'

Küçükbakırcı, yarın Nevşehir-Kapadokya etabı ile startı verilecek 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu öncesi Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"3 MİLYAR İNSAN, ÜLKEMİZİN TARİHİ ÖZELLİKLERİNİ VE GÜZELLİKLERİNİ İZLEYECEK"

56'ncı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ile 3 milyar insana ulaşacaklarını belirten Başkan Küçükbakırcı, "Nevşehir'in bu sene dünyada spor kenti ilan edilmesi, bu organizasyonun burada başlamasının en büyük etkenlerinden biri. Aynı zamanda da turizm biliyorsunuz burası turizm başkenti. 'Kayaşehir' ve 'Atlar Diyarı' olarak anılan Nevşehir'in, Nevşehir-Kapadokya etabıyla başlıyoruz. Bir gün sonrasında ise Konya-Konya etabını gerçekleştireceğiz. Sonrasında da Beyşehir üzerinden Alanya, oradan da Kemer'e geçilecek. Kemer'den de Göğübeli Tırmanış Etabı'ndan geçip Fethiye-Marmaris, Marmaris-Turgutreis ve Bodrum-Kuşadası etaplarını tamamlayacağız. Toplamda 1344 kilometre yol yapacağız. Bu organizasyonun diğer yıllardan farkı; katılımcıların güçlü ülkelerden gelip, güçlü takımlarla katılmaları. Bu sebeple de ülkemizin, Cumhurbaşkanlığı Turu'nun dünya tarafından öneminin her geçen gün arttığı gözükmektedir. Burada yerel ve ulusal kanallarla birlikte yaklaşık 3 milyar insan, ülkemizin tarihi özelliklerini ve güzelliklerini izleyecekler. Dolayısıyla Spor Bakanımızın başlattığı bir Spor Turizmi hareketi vardı. Buna da bisiklet sporu olarak ciddi destek vermeye başladık ve dışarıdan ülkemizde kış kampı yapmak isteyen sporcuların  sayısı da her geçen gün artarak devam ediyor" dedi.

"BU TURU, ÖNÜMÜZDEKİ SENE İSTANBUL'DA TAMAMLAYACAĞIZ"

Önümüzdeki sene düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun son etabını İstanbul'da yapmak istediklerini söyleyen Küçükbakırcı, "Gelecek yılın planlamasını da yaptık. Önümüzdeki sene inşallah İstanbul'da tamamlanacak. Son etabı İstanbul'da yapacağız. Birkaç tane alt yapıyla ilgili görüşmelerimiz var. Bir arzumuz Gürcistan'tan başlayıp İstanbul'da bitirmek. Bir diğer arzumuz da farklı bir rotadan gidip yine İstanbul'da tamamlamak. Ama neticede şu belli ki önümüzdeki sene Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu İstanbul'da tamamlanacak. Burada bizim daha çok her taraftan, herkesten, her ilden talep edilen bu turun, altyapıyla ilgili sorunu olmayan yerlere, rotalar değiştirerek ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"YERLİ VE YABANCI BÜTÜN KONUKLARIMIZIN PCR TESTLERİ ALINDI. TURA TEMİZ BAŞLIYORUZ"

Koronavirüs önlemleri kapsamında yerli ve yabancı bütün konuklara PCR testi uyguladıklarını vurgulayan Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, "Yerli ve yabancı bütün konuklarımızın PCR testleri alındı. Tura temiz başlıyoruz. İnşallah bu temizlik içerisinde de ülkelerine dönerler diye dua ediyoruz" şeklinde konuştu.

Küçükbakırcı son olarak, "En büyük arzumuz da, böyle güzel bir turu kazasız belasız tamamlayıp, sporcuların ülkelerine güzel hatıralarla dönmeleridir. Yarışacak bütün sporculara da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bisiklet FederasyonuCumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu
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