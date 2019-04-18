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Bu kulüp yaşayacaktır

Banvit Basketbol Kulübü Başkanı Özkan Kılıç ile Sportif Direktör Turgay Çataloluk ve Genel Menajer Turgay Zeytingöz, Kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısı ile Banvit BK ve Bandırma Kırmızı Basketbol Kulüpleri ile ilgili gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bu kulüp yaşayacaktır

Banvit Basketbol Kulübü Başkanı Özkan Kılıç ile Sportif Direktör Turgay Çataloluk ve Genel Menajer Turgay Zeytingöz, Kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısı ile Banvit BK ve Bandırma Kırmızı Basketbol Kulüpleri ile ilgili gündeme dair açıklamalarda bulundu.

18 Nisan 2019 Perşembe 15:40
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Bu kulüp yaşayacaktır

BALIKESİR - Banvit ve Bandırma Kırmızı Basketbol Kulüplerinin yapmış oldukları ortak bildiride, Banvit A.Ş.'nin 15 Nisan tarihli Basın ve KAP açıklamasında 2019-2020 sezonu itibari ile iki kulübe sponsorluk desteğini vermeyeceği açıklaması hatırlatılırken, devamında şu ifadelere yer verildi: 
 

"Bizde bu açıklamayı müteakip yayınladığımız duyuru ile kendilerine teşekkürlerimizi sunmuştuk. Kamuoyunu aydınlatmak adına Kulüplerimizin Banvit A.Ş ile herhangi bir organik bağı olmadığını, Banvit ve Bandırma Kırmızı Basketbol Kulüplerinin şu an kullanmakta olduğu Kara Ali Acar Spor Tesisleri dâhil tüm taşınmazları ve diğer tüm unsurları ile ayrı birer tüzel kişilik olduklarını ifade etmiştik.

Hepinizin ve tüm kamuoyunun merakla beklediği Kulübümüzün geleceği ile ilgili konuya geçmeden önce, Banvit A.Ş’nin açıklamasını takip eden bu birkaç günlük süreçte ne kadar mutluluk duyduğumu ve gururlandığımı ifade etmek isterim. Gerek yazılı basında gerekse internet ve sosyal medya mecralarında paylaşılan duygu yüklü destek mesajları beni ve Kulübümü onore etmiş ve şu ana kadar yapmış olduğumuz işlerin doğruluğu konusunu bir kez daha teyit etmiştir. Basketbol ve Spor Camiasının duayenlerinden, en küçük bireylerine kadar tanıdık tanımadık herkes telefon ve mesajla ulaşmış, desteklerini iletmişlerdir. Bu vesile ile telefonla ulaşıp desteklerini ileten, yazılı ve görsel medyada, sosyal mecralarda paylaştıkları ile bizlere ifade edilemeyecek bir gurur yaşatan herkese şükranlarımı sunarım.
 

Tüm Spor ve Basketbol Kamuoyuna, Fair-Play Ödülü Sahibi Sağduyulu Taraftarımıza, bünyemizde bulunan 10 yaşında lisanslı sporcu çocuğumuzdan, en büyüğüne ve tüm Banvit Basketbol Ailesine açık ve net olarak söylemek isterim ki ‘’BU KULÜP YAŞAYACAKTIR’’. Bu Kulüp üretmeye, Türk Gencine yatırıma, Türk Basketboluna, Milli Takımlara, Bandırma’ya ve Ülkemize hizmet etmeye devam edecektir. Bandırma Şehri ve Vefakar Taraftarı ile her zaman olduğu gibi bütünleşecek, yarışmacı olduğu tüm kulvarlarda, Türkiye Ligleri ve Avrupa Kupalarında üst düzey mücadele ruhuyla iddiasını sürdürecektir.


Şu anda Banvit A.Ş ile mevcut kontratımız sezon sonu olan 30 Haziran 2019 tarihine kadar devam etmektedir. Kontrat sonuna kadar markamızı ve Kulübümüzü layıkıyla temsil etmeye devam edeceğiz. Kontrat süresi dolmadan da Kulübün geleceği hakkında konuşmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Kurulduğu 1994 yılından bugüne kadar oluşturmuş olduğu güçlü organizasyon ve özellikle Altyapıya yaptığı ciddi yatırımları ile Türk Basketbolunun gözbebeği haline gelen Kulübümüz Banvit A.Ş olmaksızın da yoluna devam edebilecek güç, irade ve konuma sahiptir ve devam edecektir. Bu süreçte, tüm Basketbol Kamuoyunun oluşturduğu büyük sinerji ve tarifsiz destek Kulübümüzün gücü, iradesi ve konumunun en büyük kanıtı olduğunu düşünüyor ve buna Şahsım ve arkadaşlarım adına ‘‘SÖZ VERİYORUM.’’

DHA

Anahtar Kelimeler:
Banvit Basketbol Kulübü
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