BU FUTBOLCULAR BOŞA ÇIKIYORLAR..!!

BURSA

MUSTAFA YILDIZ.

Bursaspor’da, Aykut Akgün, Özer Hurmacı, Cüneyt Köz, İsmail Can Çavuşluk, Onur Atasayar ve Ataberk Dadakdeniz’in sözleşmeleri bugün bitiyor. Yeşil-beyazlılarda bugün itibariyle Aykut Akgün, Özer Hurmacı, Cüneyt Köz, İsmail Can Çavuşluk, Onur Atasayar ve Ataberk Dadakdeniz’in sözleşmeleri sona eriyor. 6 futbolcunun gelecek sezon Bursaspor’da forma giyip giymeyeceği belli değilken, bazı oyuncuların 5 Haziran’da yapılacak kongreyi bekledikleri ve kariyerlerini o tarihten sonra yapacakları görüşmelere göre belirleyecekleri öğrenildi.