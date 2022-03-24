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Bronz madalyalı milli güreşçiye coşkulu karşılama

24 Mart 2022 Perşembe 10:53
Bronz madalyalı milli güreşçiye coşkulu karşılama

TRABZON - 2022 Avrupa U23 Güreş Şampiyonası’nda kadınlar serbest stilde bronz madalya kazanan sporcu Mehtap Gültekin, memleketi Trabzon’da çiçeklerle karşılandı.

Bulgaristan’ın Plovdiv şehrinde 7-13 Mart tarihlerinde düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye Güreş Milli Takımı 4 altın, 4 gümüş ve 12 bronz madalya kazandı. Milli güreşçiler turnuvada kadınlar serbest stilde kazandığı 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya ile Avrupa Şampiyonu oldu.

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar serbest stilde bronz madalya kazanan ve Avrupa şampiyonu olan takımın sporcusu Mehtap Gültekin, dün saat 19.25’te havayoluyla memleketi Trabzon’a döndü. Milli sporcuyu ailesi, hocaları ve kalabalık bir grup havalimanı çıkışında çiçeklerle karşıladı.

'TECRÜBE KAZANDIM'

Havalimanı çıkışında duygularını anlatan Mehtap Gültekin, “Çok mutlu ve gururluyum. Hedefim şampiyonluktu ama üçüncü oldum, nasip buymuş. İnşallah Dünya Şampiyonası’nda yine madalya kazanıp İstiklal Marşı’mızı okutmak nasip olur. Bundan sonraki hedefim Dünya Şampiyonası’nda madalya almak. Burada tecrübe kazandım, kendime güvenim arttı. Artık eskisinden kat kat daha iyi olduğumu düşünüyorum” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli GüreşçiBronz MadalyaMehtap Gültekin
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