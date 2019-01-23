Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99677
ALTIN
220.577
DOLAR
5.3318
STERLİN
6.9216
EURO
6.0564
Boluspor - Galatasaray: 0-1
Boluspor - Galatasaray: 0-1
Bursaspor ile Neftçi Bakü arasında protokol imzalandı
Bursaspor ile Neftçi Bakü arasında...
Fotoğrafta da engel kabul etmediler
Fotoğrafta da engel kabul etmediler
Altaylı Atakan'a Belçika'dan teklif
Altaylı Atakan'a Belçika'dan teklif
Ultimate Ears’ın yeni kablosuz hoparlörü BOOM 3 Türkiye’de!
Ultimate Ears’ın yeni kablosuz hoparlörü...

Boluspor - Galatasaray: 0-1

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk ayağında 15 Ocak Salı günü Bolu'daki kötü hava şartları nedeniyle bugüne ertelenen maçta Boluspor, sahasında Galatasaray'a 1-0 yenildi.

Boluspor - Galatasaray: 0-1

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk ayağında 15 Ocak Salı günü Bolu'daki kötü hava şartları nedeniyle bugüne ertelenen maçta Boluspor, sahasında Galatasaray'a 1-0 yenildi.

23 Ocak 2019 Çarşamba 08:07
0 Okunma
Boluspor - Galatasaray: 0-1

3’üncü dakikada ceza sahasına atılan topla buluşan Mustafa Durak’ın plase vuruşu dışarı çıktı.

29’uncu dakikada Hayrullah’ın sol kanattan ceza sahasına açtığı ortayı Özgürcan kafayla indirdi. Topla buluşan Mustafa’nın yerden vuruşunu kaleci İsmail kurtardı.

40’ıncı dakikada Sinan Gümüş ceza sahası içinde Burak’ın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR sisteminden pozisyonu inceleyen hakem penaltı kararı verdi.

42’nci dakikada topun başına geçen Selçuk’un vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. 

54’üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Belhanda çalımlarla Boluspor defansını geçtikten sonra topu Sinan Gümüş’e verdi. Sinan Gümüş uygun pozisyonda topu dışarı gönderdi.

85’inci dakikada İsmail Haktan’ın kullandığı köşe vuruşunda Galatasaray ceza sahası içinde karambol oluştu. Karambolde Ümit’in vuruşunu Galatasaray defansı çizgiden çıkardı.

90’ıncı dakikada ceza sahasına doğru derinlemesine atılan pasta İsmail Haktan topla buluştu. Kaleci ile karşı karşıya kalan İsmail Haktan’ın vuruşunda top dışarı çıktı.

90+3’üncü dakikada savunma arkasına atılan derinlemesine havadan pasta Muğdat topla buluştu. Muğdat'ın kaleciyi de geçerek sağ aut çizgisinden topa falsolu vuruşunda top ağlarla buluştu. Görüntüleri izleyen VAR hakemleri golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

Mücadele sarı kırmızılı takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye KupasıGalatasarayBoluspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursaspor ile Neftçi Bakü arasında protokol imzalandı
Bursaspor ile Neftçi Bakü arasında protokol imzalandı
Altaylı Atakan'a Belçika'dan teklif
Altaylı Atakan'a Belçika'dan teklif
Trabzonspor'da hedef çeyrek final
Trabzonspor'da hedef çeyrek final
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: 0-1
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: 0-1
Fenerbahçe galibiyeti unuttu
Fenerbahçe galibiyeti unuttu
Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner'den istifa açıklaması
Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner'den istifa açıklaması
TOFAŞ'ı ilk yarıda sırtladılar
TOFAŞ'ı ilk yarıda sırtladılar
Galatasaray Yönetimi, Alan'ı almaya gitti
Galatasaray Yönetimi, Alan'ı almaya gitti
Şenol Güneş: Bende açık arıyorlar
Şenol Güneş: Bende açık arıyorlar

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ