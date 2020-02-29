Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş: 1-2
Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş: 1-2
ÇOCUK KORUMADA TEMEL YAKLAŞIM SEMİNERİ
ÇOCUK KORUMADA TEMEL YAKLAŞIM SEMİNERİ
Boluspor'da Osman Özköylü dönemi bitti
Boluspor'da Osman Özköylü dönemi bitti
Koronavirüsü Avrupa'da uçuş trafiğini azalttı
Koronavirüsü Avrupa'da uçuş trafiğini azalttı
46. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni İdlib'teki saldırı sonrası iptal edildi
46. Pantene Altın Kelebek Ödül...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Boluspor, Fırat Gül ile anlaştı

TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor'da Osman Özköylü ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör Fırat Gül ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

29 Şubat 2020 Cumartesi 09:28
0 Okunma
Boluspor, Fırat Gül ile anlaştı

Boluspor, Osman Özköylü ile yapılan görüşmenin ardından bugün yollarını ayırdı. Teknik direktör arayışına giren kırmızı beyazlı ekip, Fırat Gül ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Bu sezon son olarak İstanbulspor'da görev yapan teknik adamla kulüp tesislerinde sözleşme imzalandı. İmza törenine Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı ve bazı yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Boluspor'da teknik direktör Fırat Gül'ün yardımcılığını Tamer Avcı, Sinan Paşalı, Yasin Tuncer, Özgür Bayer ve Murat Akarsu yapacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BolusporFırat Gül
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş: 1-2
Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş: 1-2
Boluspor'da Osman Özköylü dönemi bitti
Boluspor'da Osman Özköylü dönemi bitti
Sivasspor'da, Ankaragücü maçı hazırlıkları
Sivasspor'da, Ankaragücü maçı hazırlıkları
Nihat Özdemir: Milletimizin başı sağ olsun
Nihat Özdemir: Milletimizin başı sağ olsun
Okan Buruk: Galibiyeti Mehmetçiğimize hediye ediyoruz
Okan Buruk: Galibiyeti Mehmetçiğimize hediye ediyoruz
Fenerbahçe'de Antalyaspor hazırlıkları sürdü
Fenerbahçe'de Antalyaspor hazırlıkları sürdü
Gökhan İnler: Tur atlamak istiyoruz
Gökhan İnler: Tur atlamak istiyoruz
Trabzonspor’da teknik heyetten ‘doğru pozisyon’ uyarısı
Trabzonspor’da teknik heyetten ‘doğru pozisyon’ uyarısı
Şampiyon triatloncu Uğurcan Özer'e olimpiyat öncesi büyük destek
Şampiyon triatloncu Uğurcan Özer'e olimpiyat öncesi büyük destek

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı