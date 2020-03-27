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Boksta 1 sporcu daha pozitif

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Boks Avrupa Kota Müsabakaları'nın yarım kalmasının ardından 17 Mart'ta yurda dönen milli kafilede, bir boksör ve başantrenörün koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.

27 Mart 2020 Cuma 14:02
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Boksta 1 sporcu daha pozitif

ANKARA - Türkiye Boks Milli Takımı Baş Antrenörü Seyfullah Dumlupınar ile 75 Kg'da mücadele eden Serhat Güler, 7 gün önce yüksek ateş nedeniyle hastaneye başvurmuştu. Seyfullah Dumlupınar Bayburt'ta, Serhat Güler'in ise İstanbul'da yaptırdıkları tedaviler olumlu sonuç verdi ve taburcu edildiler.

Ancak bugün gelen haber ile boks camiası bir kez daha tedirgin oldu. 69 kilo sporcusu Nejat Ekinci koronavirüs nedeniyle hastanede karantinaya alındı. Memleketi Kars'ta bir hastanede kontrol altında tutulan Ekinci'nin durumu ile ilgili açıklama yapan Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, "Seyfullah Dumlupınar ve Serhat Güler'in iyileşmesine sevindik. Şimdi Nejat'ın durumu ile yakından ilgileniyoruz. Bir an önce bu sporcumuzun da koronavirüsü yeneceğini umuyoruz. Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu da her gün yakından ilgilenip bizden bilgi alıyor, kendisine teşekkür ediyoruz" dedi. Bu arada Gözgeç DHA'ya daha önce yaptığı açıklamada 

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve İngiliz yetkilileri suçlayarak; boksörler ve başantrenöre Londra'da Kovid-19 bulaştığını  ve salgın sırasında Copper Box Arena'daki turnuvanın asla yapılmaması gerektiğini söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PozitifKoronavirüs2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Boks Avrupa Kota Müsabakalar
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