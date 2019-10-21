Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
97697
ALTIN
279.075
DOLAR
5.8174
STERLİN
7.5461
EURO
6.4929
Bodrum Cup'ta yarış başlıyor
Bodrum Cup'ta yarış başlıyor
Milli güreşçi Selahattin Kılıçsallayan'dan bronz madalya
Milli güreşçi Selahattin Kılıçsallayan'dan bronz...
Komedi Oyunları Festivali’nde usta sanatçılar sahne aldı
Komedi Oyunları Festivali’nde usta sanatçılar...
ABD’de Danua cinsi köpek yeşil yavru doğurdu
ABD’de Danua cinsi köpek yeşil...
Türk kahvesi gut hastalığından koruyor
Türk kahvesi gut hastalığından koruyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bodrum Cup'ta yarış başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle dünyanın en seçkin uluslararası yat yarışmalarından olan American Hospital The Bodrum Cup-Nautical Festival- Regatta 2019'da etaplar yarın başlayacak.

Bodrum Cup'ta yarış başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle dünyanın en seçkin uluslararası yat yarışmalarından olan American Hospital The Bodrum Cup-Nautical Festival- Regatta 2019'da etaplar yarın başlayacak.

21 Ekim 2019 Pazartesi 14:16
3 Okunma
Bodrum Cup'ta yarış başlıyor

İZMİR - Bu yıl 31'inci kez düzenlenecek yarışlar, Bodrum ve Türkiye'nin tanıtımına katkı yapacak. Türkiye'nin en uzun soluklu etkinliklerinden Bodrum Cup'ta bu yıl yine oluşturulacak sevgi çemberinin yanı sıra, dünyaca ünlü şef Maximilian J.W. Thomae'nin jüri başkanlığında Mavi Yolculuk Yemek Yarışması ile İlhan Koman Deniz Üstü Sergisi ve akustik konserler gibi çeşitli etkinlikler de düzenlenecek. Festivalde yarın ilk yarışta Bodrum-Bodrum rotasında, 'Amerikan Hastanesi İz Bırakanlar: Yusuf Çolak, Murat Dedeman, Ria Van Den Brink Etabı' gerçekleşecek. Bu yıl 180'den fazla tekne, 1500'den fazla denizci ve 10 binin üzerinde katılımcı beklenen yarışlarda 23-24 Ekim'de Kissebükü ve 25 Ekim'de Gümüşlük etapları yapılacak. Bu yılki organizasyon 26 Ekim'de Gümüşlük-Yalıkavak Marina etabı ödül töreni ve final konseriyle tamamlayacak. Yarışlarda birinci olacak ekibe dünyaca ünlü heykeltıraş İlhan Koman'ın Sonsuz Sütun eserinden ilham alınarak tasarlanan anlamlı kupa verilecek. Koman'ın hayattayken sahip olduğu 114 yaşındaki İsveç yapımı tekne Hulda da yarışta etkinliklere sahne olacak. Ücretsiz gerçekleşecek Nevzat Sayın ile İlhan Koman söyleşisi, 'Zarif Bir Viking', yarın saat 18.00'de Hulda'da yapılacak.

KONSERLER RENK KATACAK FİNALİ AJDA PEKKAN YAPACAK

Hem yarış hem de festival olan The Bodrum Cup, her yıl olduğu gibi çeşitli sanat ve kültür etkinlikleri ile sosyal sorumluluk projelerine ev sahipliği yapacak. Bodrum Cup'ta farklı günlerde Mehmet Erdem, Ayşe Sicimoğlu, Evrencan Gündüz, Kalben gibi sanatçılar sahne alacak. The Bodrum Cup, kapanış konserini Süperstar Ajda Pekkan ile yapacak. Türk pop müziğinin önde gelen isimlerinden Ajda Pekkan’ın konseri, 26 Ekim Cumartesi günü Yalıkavak Marina'da saat 22.30'da başlayacak. Bu konserden elde edilen gelir, Mehmetçik Vakfı, Türk Eğitim Vakfı'nın çatısı altında oluşturulan Prof. Dr. Galip Beygü İsen The Bodrum Cup Eğitim Fonu, Bodrum Sağlık Vakfı ve Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'ne bağışlanacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
American Hospital The Bodrum Cup-Nautical Festival- Regatta 2019Kültür Ve Turizm BakanlığıBodrum Cup
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli güreşçi Selahattin Kılıçsallayan'dan bronz madalya
Milli güreşçi Selahattin Kılıçsallayan'dan bronz madalya
Ahmet Nur Çebi: Tartışmasız ocak ayına kadar Abdullah Avcı ile devam edeceğiz
Ahmet Nur Çebi: Tartışmasız ocak ayına kadar Abdullah Avcı ile devam edeceğiz
Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu
Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu
Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor: 5-2
Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor: 5-2
Ampute Kupası, Şahinbey Belediyesi'nin
Ampute Kupası, Şahinbey Belediyesi'nin
Beşiktaş Kulübü 34'üncü başkanını seçiyor
Beşiktaş Kulübü 34'üncü başkanını seçiyor
Bursaspor'da bahar havası
Bursaspor'da bahar havası
MKE Ankaragücü - Beşiktaş: 0-0
MKE Ankaragücü - Beşiktaş: 0-0
Galatasaray HDI Sigorta 3'te 3 yaptı
Galatasaray HDI Sigorta 3'te 3 yaptı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans