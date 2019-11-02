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Bocce Dünya Kupası başladı

Mersin'de, Bocce Dünya Kupası başladı

Bocce Dünya Kupası başladı

Mersin'de, Bocce Dünya Kupası başladı

02 Kasım 2019 Cumartesi 00:00
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Bocce Dünya Kupası başladı

MERSİN (DHA) 

Mersin'de düzenlenen Dünya Bocce (Volo) Kupası bugün kadın müsabakalarıyla başladı.

Toroslar Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Bocce (Volo) Kupası, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Toroslar Bocce Tesisleri'nde bugün oynanan kadın müsabakalarıyla başladı. Yarın sona erecek Kadınlar Bocce (Volo) Dünya Kupası müsabakalarına 12 ülkeden 36 sporcu, 9 Kasım'da tamamlanacak Erkekler Bocce (Volo) Dünya Kupası karşılaşmalarına ise 23 ülkeden 120 sporcu katılacak.

Turnuvayı izleyen Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) Başkanı Mutlu Türkmen, şampiyona hakkında şunları söyledi:

"Dünya Kadınlar Kupası bugün itibarıyla başladı. Dünya Kadınlar Kupası'na 12 ülkeden 36 sporcu katılıyor. Yarın yapılacak olan finallerle Dünya Kadınlar Kupası tamamlanacak. Hafta içi de Dünya Büyük Erkekler Bocce Şampiyonası başlayacak. Orada da 23 ülkeden yaklaşık 120 sporcu yarışacak. Önümüzdeki hafta cumartesi günü itibarıyla iki organizasyonu da tamamlamış olacağız.".

Türkmen, boccenin Türkiye'de çok hızlı yaygınlaşan spor branşlarından biri olduğunu belirterek, "Bocce altyapı bakımından Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2013 yılında bocce'yi okul sporlarına alması ile beraber çok daha hızlı yaygınlaşmaya başladı. Şu anda 81 ilde bocce faaliyetleri yapılıyor. Hem okullarda hem de kulüpler düzeyinde faaliyetlerimiz aktif olarak devam ediyor. Bunun dışında milli takımlar düzeyinde de etkili olarak çalışmalarımız devam ediyor. Son 5 yılda Dünya Şampiyonası'nda her organizasyonda kürsüde kendisine yer bulan ülkelerden bir tanesiyiz. Burada da kadınlarda ve erkeklerde dünya şampiyonluğu kürsü hedefimiz var. Bu hedefi yakalamaya gayret edeceğiz" diye konuştu.

DHA

Son Güncelleme: 02.11.2019 09:40
Anahtar Kelimeler:
MersinBocce Dünya Kupası
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