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Bizi kimse tutamaz

Mustafa Kaplan: Bir maç kazansak ligde bizi kimse tutamaz

Bizi kimse tutamaz

Mustafa Kaplan: Bir maç kazansak ligde bizi kimse tutamaz

06 Ekim 2019 Pazar 10:21
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Bizi kimse tutamaz

ANKARA,(DHA)

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları maçta iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Ben öncelikle 2-3 gün önce kaybettiğimiz Isaac için üzgün olduğumu söylüyorum, mekanı cennet olsun. Kazanmamız gereken maçtı, 1 puan almamız gerekiyordu. Ürettiğimiz 6-7 pozisyon olmasına rağmen bir türlü atamadık. Ben oyuncularıma teşekkür ediyorum, biz iyi bir oyuncu grubuna sahibiz, milli maç arasını iyi değerlendirip 3 puanı almalıyız. Galatasaray’a karşı nasıl oynanır gösterdik. Biz hafta içerisinde şuta dayalı, derin topa dayalı çok çabuk hücuma çıkmaya yönelik çalışma yapmıştık. Biz girdiğimiz pozisyonları iyi değerlendirip, golü atabilseydik bugünü 3 puan ile kapatırdık” dedi. 

“MURAT CAVCAV ARKAMDA DURDU”

Kulüpten ayrılacağı yönünde çıkan haberlerle ilgili de Mustafa Kaplan, “Arkamızdaki duruşundan dolayı Murat Cavcav’a teşekkür ediyorum. Başkan da aynı şeyi söyledi, iyi oynayan bir takım var ama kazanamayan da bir takım var. Ben bu oyuncu grubuna inanıyorum ve güveniyorum. Baskı yok aynı şekilde devam edeceğiz. Galatasaray maçını kazanacağız diye konuştuk. Geçen hafta Ankaragücü maçında duran toptan gol yiyerek kaybettik. Ayrıca Ankaragücü taraftarının verdiği destek o maçı kazanmalarını sağladı. Gençlerbirliği 1 maç kazandıktan sonra kimse bu ligde Gençlerbirliği’ni durduramaz" şeklinde yanıt verdi.

“KAZANAMAMAKTAN BASKI OLUŞTU”

Ligde kazanamamaktan dolayı üzerlerinde bir baskı oluştuğunu vurgulayan Kaplan, “Biz bugün çift santrfor oynayacaktık. Stancu’nun ateşi çıktı, mecbur Rahmetullah’ı koyduk. Rahmetullah'da altyapımızdan gelen iyi oyuncu. Bizim altyapıdan gelen oyuncularımız kaliteli. Sio’nun, Polomat’ın geldiği kulüpler ortada. Tek sıkıntımız şansızlık. Maç kazanamadığımızdan baskı oluştu. İyi bir aile ortamı var, kulüpte bir sıkıntı yok. Ülkemizde herkes sosyal medyada teknik direktör. Bazı şeylerde sabırlı olmak lazım. Abdullah Avcı’nın, Ünal Karaman’ın arkasından söylenenler ortada. Mustafa Kaplan olarak benim yaptıklarım ortada. Buralara tırnaklarımla kazıyarak geldim, kimseye hakkımı yedirmem, beni buradan Murat Cavcav dışında kimse alamaz. Murat Cavcav öl desin ölürüm” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mustafa KaplanGençlerbirliği
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