Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1534
ALTIN
416.082
DOLAR
7.0928
STERLİN
9.7095
EURO
8.5283
Darülaceze Başkanlığı 21 daire ve işyerini kiraya veriyor
Darülaceze Başkanlığı 21 daire...
Bilboard reklam panoları kiraya verilecek
Bilboard reklam panoları kiraya...
189 adet gayrimenkulü satışa sunuluyor
189 adet gayrimenkulü satışa...
24 adet tarla kiraya verilecek
24 adet tarla kiraya...
67 öğretim üyesi alınacak
67 öğretim üyesi alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bitlis’te 24 ilden 172 kayak hakemi adayına uygulamalı sınav

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından düzenlenen kayak hakemliği kursuna 24 ilden 172 hakem adayı katıldı. 5-8 Şubat tarihlerinde düzenlenen kursun son günü uygulama sınavı yapıldı.

08 Şubat 2021 Pazartesi 14:12
3 Okunma
Bitlis’te 24 ilden 172 kayak hakemi adayına uygulamalı sınav

BİTLİS - Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Kayak Hakemliği kursuna 24 ilden 172 aday başvurdu. Bitlis’te başlayan kurslar pandemi kuralları çerçevesinde ayrı sınıflarda gerçekleştirildi. 4 gün süren kursta yazılı sınavın ardından hakem adaylarına uygulama sınavı yapıldı. Bitlis-Tatvan kara yolu üzerinde bulunan Elaman Hanı Kayak tesislerinde gerçekleştirilen uygulama sınavında hakem adayları alp, kuzey ve snowboard dallarında sınava tabi tutuldu. 

Türkiye Kayak Federasyonu Hakem İşleri Sorumlusu Engin Ulukan, “Kayak Hakem kursumuzu 5-8 Şubat tarihleri arasında Bitlis’te gerçekleştirdik. Bugün de uygulama sınavımız var. Alp disiplini, Snowboard ve kayaklı koşu branşında aday hakemlerimizin katılımıyla kursumuzu gerçekleştiriyoruz. Bu kursumuza 24 ilden 172 hakem adayımızın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Dün yazılı sınavımızı gerçekleştirdik. Bugün de uygulama sınavımızı burada yapıyoruz. Hakemlerimiz gerçekten elit hakemler. Kursumuzun çok verimli geçtiğine inanıyorum. Gruplara bölerek pandemi kurallarını uyguladık. Yoğun bir çalışma ile bugün kursumuzu tamamlayacağız. Bütün katılımcılara başarılar diliyorum. Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Türkiye Kayak Federasyonuna başvurusundan dolayı bu kursumuzu burada gerçekleştirdik. Yoğun bir katılım oldu. Hiç Bitlis’e gelmemiş, Doğu Anadolu Bölgesini görmemiş arkadaşlarımızda gelip katıldılar. Çok güzel geçti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kursa Erzurum’dan katılan hakem adayı Soner Darel ise “Yoğun bir talep var. Çok memnun kaldık. Bitlis’ten ve Bitlislilerden çok memnun kaldık. Uygulama sınavımızı var. Onun için geldik. Ortam çok güzel. İnşallah başarılı bir şekilde sınavımızı da tamamlayarak hakem belgemizi almak istiyoruz. Emek veren ve katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Katılan hakem adayları, yapılan uygulama sınavının ardından memleketlerine dönecekler. Sonuçlar ise TKF resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Kayak FederasyonuKayak Hakemi Adayları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Kasapoğlu: Niğde 5 Şubat Şehir Stadı bir ay içerisinde ihaleye çıkacak
Bakan Kasapoğlu: Niğde 5 Şubat Şehir Stadı bir ay içerisinde ihaleye çıkacak
Nilüfer Galatasaray’ı Deplasmanda Devirdi
Nilüfer Galatasaray’ı Deplasmanda Devirdi
Bursaspor Milli Takımdan Aflarını İsteyecek!
Bursaspor Milli Takımdan Aflarını İsteyecek!
Sergen Yalçın: Bırakın mücadelemizi sahada verelim
Sergen Yalçın: Bırakın mücadelemizi sahada verelim
Derbi zaferi Galatasaray'ın oldu
Derbi zaferi Galatasaray'ın oldu
Fatih Terim: Derbiye yakışır bir futbol oynayarak kazandık
Fatih Terim: Derbiye yakışır bir futbol oynayarak kazandık
Erol Bulut: Bize karşı o çizgiler farklı çiziliyor
Erol Bulut: Bize karşı o çizgiler farklı çiziliyor
Grand Prix Yol Bisiklet Yarışları'nın Alanya etabı başladı
Grand Prix Yol Bisiklet Yarışları'nın Alanya etabı başladı
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde VAR hakemi Ali Palabıyık
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde VAR hakemi Ali Palabıyık

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma