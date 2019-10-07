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BİLGİ Cup yelken yarışlarında şampiyon belli oldu

İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından düzenlenen BİLGİ Cup’19 yelken yarışlarında şampiyon Özel Amerikan Robert Kolej’inin takımı oldu.

BİLGİ Cup yelken yarışlarında şampiyon belli oldu

İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından düzenlenen BİLGİ Cup’19 yelken yarışlarında şampiyon Özel Amerikan Robert Kolej’inin takımı oldu.

07 Ekim 2019 Pazartesi 11:18
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BİLGİ Cup yelken yarışlarında şampiyon belli oldu

İSTANBUL - İstanbul Bilgi Üniversitesi, Vira Yatçılık ve BİLGİ Yelken Kulübü tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen BİLGİ Cup’19’da kupalar sahiplerini buldu.

santralistanbul Kampüsü Kayıkhane’de gerçekleştirilen yarışmada, liseli sporcular en hızlı yelkenci olmak için yarıştı. Haliç sularını hareketlendiren, spor tutkunu gençlerin rekabet ettiği BİLGİ Cup’19, yarışmacı öğrencilerin ailelerine ve yelken tutkunlarına heyecan dolu anlar yaşattı.

BİLGİ Cup’19 yelken yarışlarında rekabet eden 15 okul içinden birinciliği Özel Amerikan Robert Koleji göğüsledi. İkinciliği Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi alırken, Özel Eyüboğlu Koleji adını üçüncü sıraya yazdırdı.

15 LİSEDEN 80 ÖĞRENCİ YARIŞTI

Bu yıl yedincisi düzenlenen BİLGİ Cup’19; Özel Eyüboğlu Koleji, FMV Özel Erenköy Işık Lisesi ve Fen Lisesi, Özel Irmak Okulları, İstanbul Erkek Lisesi, ModaFen Koleji, Özel Notre Dame De Sion Fransız Lisesi, Özel Amerikan Robert Kolej, Özel Saint Benoit Fransız Lisesi, Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi, Özel Saint Michel Fransız Lisesi, Özel Sainte Pulcherie Fransız Lisesi, Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Tepeören Anadolu Lisesi, TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi, Özel Üsküdar Amerikan Lisesi, Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olmak toplam 15 okulun katılımıyla gerçekleşti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BİLGİ Cup’19 Yelken YarışlarıÖzel Amerikan Robert Kolejİstanbul Bilgi Üniversitesi
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