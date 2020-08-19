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Beşiktaş’ta hazırlıklar sürüyor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 16:17
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Beşiktaş’ta hazırlıklar sürüyor

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan kondisyon ve taktik çalışması; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmaları ile başladı. Küçük oyunlar, pas çalışması, dar alanda çift kale çabuk oyun tek pas çalışması ve 3’e 3 oyun çalışmaları ile devam antrenman, yarım sahada değişmeli yapılan çift kale maçlar ve şut çalışması ile sona erdi.

Öte yandan siyah-beyazlı ekibin antrenmanının bir bölümünü başkan Ahmet Nur Çebi de takip etti.

TAKIM 1 GÜN İZİNLİ

Yarını izinli geçirecek olan Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme Turu’nda PAOK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, 21 Ağustos Cuma günü saat 11.00’de yapacağı antrenmanla başlayacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşAntrenman
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