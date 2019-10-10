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Beşiktaş’ta başkan enflasyonu

Beşiktaş’ta başkan Fikret Orman'ın istifasının ardından 20 Ekim'de seçime gidecek olan siyah-beyazlılarda, Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi, İsmail Ünal ve Hürser Tekinoktay, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu'na dilekçelerini verdi.

Beşiktaş’ta başkan enflasyonu

Beşiktaş’ta başkan Fikret Orman'ın istifasının ardından 20 Ekim'de seçime gidecek olan siyah-beyazlılarda, Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi, İsmail Ünal ve Hürser Tekinoktay, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu'na dilekçelerini verdi.

10 Ekim 2019 Perşembe 16:41
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Beşiktaş’ta başkan enflasyonu

İSTANBUL - Siyah-beyazlı kulüpte başkan adaylarından Serdal Adalı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki seçim inin tüm aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İnşallah camiamız için hayırlı olur. Düzeyli ve güzel bir seçim olur. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz. Camiamızın bu dönemde birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu kadar başka hiçbir şeye ihtiyacı yok. İnşallah Beşiktaşımız için hayırlı olur ve güzel günler gelir" dedi.

ÜNAL: ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE PROJELERİMİZİ AÇIKLAYACAĞIZ

İsmail Ünal ise yaptığı açıklamada, "Ben buraya 1984 yılında Süleyman ağabey ile tanıştıran kader arkadaşım Tahsin Akıncı ile geldim. Biz hep Süleyman Seba'nın okuluna giden öğrenciler olarak biliniriz. Önemli olan Beşiktaş ve bizleriz. Bizler derken tüm taraftarları, kongreyi ve tüm Beşiktaş'ı sevenleri kastediyorum. Gönül kalbimizdeki siyah-beyaz ve karakartaldır. Onun için yarışan tüm adaylara başarılar diliyorum. Önümüzdeki günlerde de projelerimizi ve kadrolarımızı açıklayacağız" diye konuştu.

ÇEBİ: CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN

"Kısa bir zaman içerisinde hazırlanmaya ve derli toplu olmaya gayret ettik” diyen Ahmet Nur Çebi ise, "Arkadaşlarımla beraber çalışmalarımı tamamladım ve bugün de sayın divana arz etmiş bulunuyorum. Camiamıza, hepimize, Türk sporuna hayırlı olsun. Çok adaylı bir seçim olacak gibi duruyor, 3'üncü aday ben oldum ve belki devamı gelecek. Tek bir temennim var, bu seçim süresi içerisinde adayların birbiriyle ilgili nezaketi ve naifliği muhafaza etmelerini istiyorum” şeklinde konuştu.

Başkan adaylarından Hürser Tekinoktay ise avukatı aracılığı ile başvurusunu yaptı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş’ta Başkan EnflasyonuFikret Ormanİstifa
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