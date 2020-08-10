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Beşiktaşlılar, "Bırakmam Seni" dedi

Beşiktaş Kulübü, "Bırakmam Seni" kampanyası kapsamında Vodafone Park'ta "Ödül Senin" gecesi düzenledi. Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) ile Beşiktaş Kulübü'nün organize ettiği, Yılmaz Erdoğan ile Damla Uğurtürk'ün sunduğu ve Kanal D ekranlarından canlı yayınlanan gecede, saat 00.15 itibarıyla 58 milyon TL nakit bağış ve 115 bin adet (2 milyon 300 bin TL) SMS bağışı ile toplamda 60 milyon TL'yi aşan bağış yapıldı.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 10:57
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Beşiktaşlılar, "Bırakmam Seni" dedi

İSTANBUL - Demirören Medya Grubu'nun Kanal D ekranlarından yayınlayarak destek olduğu gecede Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç, programı 10 milyon TL'lik bağışla açarken, bu bağış gecenin en büyük bağışı oldu. Başkan Ahmet Nur Çebi, kendi adına 5 milyon TL bağışlarken, yönetim kurulu adına da 5 milyon TL bağışladıklarını söyledi. Ahmet Nur Çebi'nin eşi Berna Çebi, kadın futbol takımı için 500 bin TL'lik katkıda bulunurken, ayrıca Ahmet Nur Çebi, kardeşi Arzu Çebi'nin ise 1 milyon 903 bin TL bağışta bulunduğunu açıkladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş KulübüBırakmam Seni Kampanyası
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