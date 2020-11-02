Beşiktaş - Yeni Malatyaspor: 1-0

16'ncı dakikada Malatyaspor savunması çıkarken Oğuzhan kayarak yaptığı müdahaleyle topu Atiba'nın önüne bıraktı. Atiba'nın pasında Malatyaspor savunmasının müdahale ettiği top Larin'in önünde kaldı. Larin'in ceza sahasına girer girmez yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

24'üncü dakikada Rosier'in pasıyla sağdan çizgiye inen Dorukhan içeri çevirdi. Aboubakar'ın bekletmeden yaptığı vuruşta Malatyaspor savunması son anda ayak koydu ve top kornere gitti.

29'uncu dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Oğuzhan pasını Aboubakar'a aktardı. Aboubakar rakip kaleye doğru hareketlendikten sonra ceza sahası sağ çaprazındaki Ghezzal'ı gördü. Bu oyuncunun sol ayağıyla yaptığı plase vuruşta top az farkla auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

48'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Oğuzhan Özyakup'un uzak mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Abdulsamed topu kornere tokatladı.

49'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Rosier ortasını yaptı. Ghezzal'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

55'inci dakikada Beşiktaş öne geçti. Rakip sahada yapılan kısa pasların ardından Oğuzhan ceza sahası sol çaprazındaki Ghezzal'i gördü. Ghezzal'ın ortasında Cyle Larin altıpasın hemen önünde kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0.

58'inci dakikada Yeni Malatyaspor serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Cueva'nın sert şutunda kaleci Ersin topu kornere çeldi.

68'inci dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Rosier ortasını yaptı. Ceza sahası içindeki Aboubakar'ın kafa vuruşunda top kaleci Abdulsamed'de kaldı.

74'üncü dakikada Beşiktaş mutlak gol fırsatından yararlanamadı. Ghezzal'in şutunda top ceza sahası içindeki Aboubakar'ın önünde kaldı. Aboubakar'ın kaleciye karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta top üstten farklı şekilde auta gitti.

90+3'üncü dakikada Necip'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Güven Yalçın, içeri katettikten sonra ceza sahası dışından şutunu çekti, top üstten auta çıktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.

SİYAH-BEYAZLILAR BU SEZON İLK KEZ ÜST ÜSTE KAZANDI

Siyah-beyazlı ekip, Yeni Malatyaspor galibiyetiyle birlikte ilk kez 2 maç üst üste sahadan galip ayrıldı. Ligin ilk haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-1'lik skorla geçen siyah-beyazlılar, daha sonra oynadığı 3 maçta 1 puan alabilmişti. Ligin 5'inci haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 3-2 ile geçen siyah-beyazlılar, bu hafta da sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek bu sezon ilk kez üst üste 2 galibiyet almış oldu. Ayrıca, Beşiktaş, bu sezon evindeki ilk galibiyetini elde etti.