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Beşiktaş - Trabzonspor: 1-2

Süper Lig’in 22’nci haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor’u konuk etti. Bordo-mavili ekip, 44’üncü dakikada Montero’nun kendine kalesine attığı gol ve 63’üncü dakikada Hugo’nun kaydettiği golle Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golü ise 30’uncu dakikada Aboubakar’dan geldi.

01 Şubat 2021 Pazartesi 08:51
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Beşiktaş - Trabzonspor: 1-2

8’inci dakikada Josef’in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Larin’in şutunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi. Uğurcan’ın kontrol etmek istediği top daha sonra kornere gitti.

17’nci dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Djaniny’nin ara pasıyla savunma arkasına sarkan Baker kaleci Ersin ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Ersin mutlak gole izin vermedi.

23’üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ghezzal’ın şutunda top farklı şekilde auta gidecekken, Larin kafayı vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan’da kaldı.

30’uncu dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında N’Sakala ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Aboubakar’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan’ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0.

36’ncı dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Rosier yerden ortaladı. Ceza sahasına herkesi geçen topa Larin’in arka direkte kayarak yaptığı vuruşta, kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

41’inci dakikada rakip yarı sahada topla buluşan Mensah’ın ceza sahasının hemen dışından yaptığı plase vuruşta, kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

44’üncü dakikada skora denge geldi. Hızlı gelişen Trabzonspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Nwakaeme şutunu çekti. Ceza sahası içinde Vida’ya çarpan top, daha sonra Montero’ya çarparak ağlara gitti: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

59’uncu dakikada Beşiktaş sol kanattan serbest vuruş kazandı. Ghezzal’ın ortasında Uğurcan boşa çıktı. Larin’in kafa vuruşunda Atiba’nın tamamlamak istediği top yan ağlarda kaldı.

63’üncü dakikada Trabzonspor öne geçti. Kullanılan korner sonrasında Nwakaeme, şık bir çalımla Abuobakar’dan sıyrıldı. Bu oyuncunun içeri çevirdiği top Beşiktaş savunmasında sektikten sonra Hugo’nun önüne düştü. Bu oyuncunun sert şutunda top kaleci Ersin’in sağından ağlara gitti: 1-2.

69’uncu dakikada Larin’in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan N’Koudou’nun yerden sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, köşeye giden topta gole izin vermedi.

71’inci dakikada N’Sakala’nın ortasında Trabzonspor savunmasından seken top Rosier’in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda Uğurcan Çakır, topu kornere tokatladı.

77’nci dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Orta sahada Flavio’ya sert bir faul yapan Dorukhan Toköz kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

88’inci dakikada N’Koudou’un terse attığı uzun topla ceza sahası içinde topla buluşan Rosier içeri çevirdi. Altıpas içinde Aboubakar’ın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor, Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşTrabzonsporSüper LigFutbol
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