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Beşiktaş, taktik ve kondisyon çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, taktik ve kondisyon çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

19 Nisan 2019 Cuma 14:47
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Beşiktaş, taktik ve kondisyon çalıştı

İSTANBUL - Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başlayan antrenman; pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam etti. Antrenman yarım sahada 3 takımla yapılan turnuva maçları ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-Beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşDemir Grup SivassporKarşılaşmaMaçHazırlıkŞenol Güneş
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