Beşiktaş, taktik ve kondisyon çalıştı

İSTANBUL - Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başlayan antrenman; pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam etti. Antrenman yarım sahada 3 takımla yapılan turnuva maçları ve şut çalışması ile sona erdi.



Siyah-Beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.