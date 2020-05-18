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Beşiktaş'ta rota Sinan Gümüş

Beşiktaş devre arasında Fraport TAV Antalyaspor’a transfer olan ve iyi bir performans gösteren Sinan Gümüş’ü gündemine aldı.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 13:24
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Beşiktaş'ta rota Sinan Gümüş

İSTANBUL - Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen ancak maliyet anlamında da takım bütçesini zorlamayacak isimlerle görüşen Beşiktaş gözünü Sinan Gümüş’e dikti. Bonservisi İtalya Serie A ekibi Genoa’da bulunan Sinan Gümüş için siyah beyazlılar bir yıllık kiralık teklifinde bulunacak. Sinan’ın Genoa ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

MAAŞ ÖDEMESİ GENOA’DAN

Devre arasında Antalyaspor’da kiralık gelen, maaş ödemesi ise İtalyan kulübü tarafından yapılan Sinan Gümüş’ü benzer bir şekilde kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, hiçbir ücret ödemeden 26 yaşındaki oyuncuya forma giydirmeyi hedefliyor. İlk olarak oyuncunun yıllık alacağı ücreti de İtalyan kulübüne ödetmek isteyen siyah beyazlılar, olası bir durumda az da olsa deneyimli futbolcunun yıllık ücreti için belli bir ödeme yapacak. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi’ne katılması durumunda ise İtalyan kulübüne 500 bin Euro ödeyecek.

TÜRKİYE’DE 8 KUPA KALDIRDI

Bu sezon Antalyaspor ile 7 maça çıkan Gümüş, 3 gol, 1 asistlik performansla takımına önemli bir katkı sağladı. Galatasaray formasıyla 3 kez lig şampiyonluğu yaşayan, 3 Ziraat Türkiye Kupası kaldıran ve 2 de Süper Kupa zaferi yaşayan Sinan Gümüş de Beşiktaş’ta forma giymeye sıcak bakıyor.

OLYMPIAKOS DA İSTİYOR

Antalyaspor’un devre arasında İtalya Serie A ekibi Genoa’dan kiraladığı Sinan Gümüş için Olympiakos da devreye girdi. Yunanistan Ligi’nin lideri olan ve gelecek yıl ülkesini Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek kırımızı-beyazlı ekip 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için İtalyan kulübüyle görüşme yaptı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fraport TAV AntalyasporSinan GümüşBeşiktaş
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