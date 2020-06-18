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Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı

Beşiktaş Kulübü, sezon başında bir yıllık anlaşma sağladıkları Pedro Rebocho ile yollarını ayırdı.

18 Haziran 2020 Perşembe 14:54
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Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı

İSTANBUL - Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2019-20 sezonu başında kiralık olarak 1 yıllık anlaşma sağlanan Pedro Rebocho ile sözleşme süresinin sona ermesi ve gelecek sezon kadro planlamasında yer almamasından dolayı karşılıklı anlaşıldığı ve yol ayrımına gidildiği ifade edildi.

Süper Lig'de 20 Haziran cumartesi günün oynanacak mücadele öncesinde takımın Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenman öncesinde, teknik direktör Sergen Yalçın, teknik heyet ve futbolcularla vedalaşan Pedro Rebocho'ya emekleri için teşekkür edilirken, bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşRebochoSezon BaşıPedro Rebocho
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