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Beşiktaş'ta Isimat Mirin Fransa'ya transfer oldu
Beşiktaş'ta Isimat Mirin Fransa'ya transfer...
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Beşiktaş'ta Isimat Mirin Fransa'ya transfer oldu

Beşiktaş'ın geçen sezonun devre arasında Hollanda Eredivisie ekiplerinden PSV Eindhoven'dan transfer ettiği Fransız stoper Isimat Mirin'in siyah-beyaz macerası kısa sürdü.

Beşiktaş'ta Isimat Mirin Fransa'ya transfer oldu

Beşiktaş'ın geçen sezonun devre arasında Hollanda Eredivisie ekiplerinden PSV Eindhoven'dan transfer ettiği Fransız stoper Isimat Mirin'in siyah-beyaz macerası kısa sürdü.

20 Ağustos 2019 Salı 12:15
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Beşiktaş'ta Isimat Mirin Fransa'ya transfer oldu

İSTANBUL - Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği 27 yaşındaki Mirin, ülkesinin takımlarından Toulouse'a kiralandı. Bu sabah Fransa'da sağlık kontrolünden geçen Mirin satın alma opsiyonlu bir yıl kiralandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Isimat MirinFransaBeşiktaş
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