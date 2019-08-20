Beşiktaş'ta Isimat Mirin Fransa'ya transfer oldu

İSTANBUL - Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği 27 yaşındaki Mirin, ülkesinin takımlarından Toulouse'a kiralandı. Bu sabah Fransa'da sağlık kontrolünden geçen Mirin satın alma opsiyonlu bir yıl kiralandı.
DHA
Beşiktaş'ın geçen sezonun devre arasında Hollanda Eredivisie ekiplerinden PSV Eindhoven'dan transfer ettiği Fransız stoper Isimat Mirin'in siyah-beyaz macerası kısa sürdü.
Beşiktaş'ın geçen sezonun devre arasında Hollanda Eredivisie ekiplerinden PSV Eindhoven'dan transfer ettiği Fransız stoper Isimat Mirin'in siyah-beyaz macerası kısa sürdü.
İSTANBUL - Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği 27 yaşındaki Mirin, ülkesinin takımlarından Toulouse'a kiralandı. Bu sabah Fransa'da sağlık kontrolünden geçen Mirin satın alma opsiyonlu bir yıl kiralandı.
DHA