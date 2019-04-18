Beşiktaş'ta her şey Şampiyonlar Ligi için

İSTANBUL - Son dört haftada dört galibiyet alan siyah beyazlılar kalan maçlardan maksimum puan toplayarak iki rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek. Ancak sırasıyla Demir Grup Sivasspor, Ankaragücü, Galatasaray, Ayetimiz Alanyaspor, Trabzonspor ve Kasımpaşa ile oynayacak olan Beşiktaş'ı oldukça zor bir fikstür bekliyor. Sivasspor ve Ankaragücü'nün alttaki rakipleriyle puan farkı bulunsa da pek rahat konumda olmadığı, Galatasaray'ın şampiyonluk, Trabzonspor'un ise 3'üncülük için mücadele ettiği düşünüldüğünde, siyah beyazlıların rotası bir hayli çetin görünüyor. Yine de son 6 maç için kendine olan güveni üst seviyede olan Beşiktaşlı futbolcuların, Galatasaray ile Başakşehir'in de çok zorlu maçlar oynayacak olmaları ve sondan bir hafta önce birbiriyle karşılaşacak olması, inancını artıran faktörler arasında.



SİVAS'TA KAGAWA-LJAJİC Mİ, YOKSA LJAJİC-GÜVEN YALÇIN MI OYNAYACAK?



Oldukça zor geçmesi beklenen son 6 haftanın ilk maçında Sivasspor ile deplasmanda oynayacak olan siyah beyazlı takımda bu hafta 4 futbolcu eksik olarak görünüyor.



İki hafta önce antrenmanda sakatlanarak tedavi için Portekiz'e giden Ricardo Quaresma ve sarı sarı kart cezalısı olan Caner Erkin kesin olarak Sivas deplasmanında olmayacak iki isim. İki haftadır takımdan ayrı koşu çalışması yapan Adriano ve Mustafa Pektemek'in durumları ise belirsizliğini korumaya devam ediyor. Karşılaşma pazartesi akşamı oynanacağı için önünde 3 idman kalan Şenol Güneş'in özellikle Adriano'nun iyileşmesini beklediği biliniyordu. Ancak Brezilyalı futbolcu bugünkü idmanı da takımdan ayrı koşu çalışması yaparak tamamlayınca sol taraf için yeni bir ikili arayışı gündeme geldi. Son iki maçtır Caner ile değişmeli olarak sol bek oynayan Gary Medel'in Sivas karşısında yine sol bekte oynayacağı öğrenilirken, sol önde oynayacak oyuncunun Ljajic mi yoksa Güven Yalçın mı olacağı ise son idmanlarda belli olacak. Göztepe maçında ortada Kagawa, solda Ljajic ikilisini oynatan fakat memnun kalmayan Güneş sonraki, iki maçta Kagawa'yı yedek soyundurmuştu. Başakşehir maçının en kritik dakikalarında yine Kagawa-Ljajic opsiyonuna dönen Şenol Güneş, bu kez ikilinin uyumundan ve oyunundan çok memnun kalsa da bunu oyunun gidişine bağlamayı da unutmamıştı. Şimdi Şenol Güneş, Sivas'ta ortada Kagawa, solda Ljajic ikilisini ilk dakikadan itibaren mi oynatacağı, yada Kagawa'yı yedek bekletip Güven Yalçın'ı mı sol tarafta oynatacağına yarında itibaren yaptıracağı taktik idmanlarda karar verecek.