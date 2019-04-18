Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96989
ALTIN
238.650
DOLAR
5.8126
STERLİN
7.5592
EURO
6.5408
Lübnanlı ünlü kemancı ile Türk kanun virtüözünün performansı alkış aldı
Lübnanlı ünlü kemancı ile Türk...
İnternette gizliliğimizi nasıl koruyacağımızı bilmiyoruz
İnternette gizliliğimizi nasıl koruyacağımızı bilmiyoruz
TV’den gözünü ayırmayan bebekte gelişim geriliği şüphesi
TV’den gözünü ayırmayan bebekte gelişim...
Ayşe ve Kerem'in hedefi hep zirve
Ayşe ve Kerem'in hedefi hep...
Öğrenciler kanser tedavisi gören çocuklar için el ele verdi
Öğrenciler kanser tedavisi gören çocuklar...

Beşiktaş'ta her şey Şampiyonlar Ligi için

Ligin bitimine 6 hafta kala puan farkını Medipol Başakşehir ile 8, Galatasaray ile 3'e düşüren Beşiktaş tüm konsantrasyonunu UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak üzerine kuruyor.

Beşiktaş'ta her şey Şampiyonlar Ligi için

Ligin bitimine 6 hafta kala puan farkını Medipol Başakşehir ile 8, Galatasaray ile 3'e düşüren Beşiktaş tüm konsantrasyonunu UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak üzerine kuruyor.

18 Nisan 2019 Perşembe 13:32
0 Okunma
Beşiktaş'ta her şey Şampiyonlar Ligi için

İSTANBUL - Son dört haftada dört galibiyet alan siyah beyazlılar kalan maçlardan maksimum puan toplayarak iki rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek. Ancak sırasıyla Demir Grup Sivasspor, Ankaragücü, Galatasaray, Ayetimiz Alanyaspor, Trabzonspor ve Kasımpaşa ile oynayacak olan Beşiktaş'ı oldukça zor bir fikstür bekliyor. Sivasspor ve Ankaragücü'nün alttaki rakipleriyle puan farkı bulunsa da pek rahat konumda olmadığı, Galatasaray'ın şampiyonluk, Trabzonspor'un ise 3'üncülük için mücadele ettiği düşünüldüğünde, siyah beyazlıların rotası bir hayli çetin görünüyor. Yine de son 6 maç için kendine olan güveni üst seviyede olan Beşiktaşlı futbolcuların, Galatasaray ile Başakşehir'in de çok zorlu maçlar oynayacak olmaları ve sondan bir hafta önce birbiriyle karşılaşacak olması, inancını artıran faktörler arasında.

SİVAS'TA KAGAWA-LJAJİC Mİ, YOKSA LJAJİC-GÜVEN YALÇIN MI OYNAYACAK?

Oldukça zor geçmesi beklenen son 6 haftanın ilk maçında Sivasspor ile deplasmanda oynayacak olan siyah beyazlı takımda bu hafta 4 futbolcu eksik olarak görünüyor.

İki hafta önce antrenmanda sakatlanarak tedavi için Portekiz'e giden Ricardo Quaresma ve sarı sarı kart cezalısı olan Caner Erkin kesin olarak Sivas deplasmanında olmayacak iki isim. İki haftadır takımdan ayrı koşu çalışması yapan Adriano ve Mustafa Pektemek'in durumları ise belirsizliğini korumaya devam ediyor. Karşılaşma pazartesi akşamı oynanacağı için önünde 3 idman kalan Şenol Güneş'in özellikle Adriano'nun iyileşmesini beklediği biliniyordu. Ancak Brezilyalı futbolcu bugünkü idmanı da takımdan ayrı koşu çalışması yaparak tamamlayınca sol taraf için yeni bir ikili arayışı gündeme geldi. Son iki maçtır Caner ile değişmeli olarak sol bek oynayan Gary Medel'in Sivas karşısında yine sol bekte oynayacağı öğrenilirken, sol önde oynayacak oyuncunun Ljajic mi yoksa Güven Yalçın mı olacağı ise son idmanlarda belli olacak. Göztepe maçında ortada Kagawa, solda Ljajic ikilisini oynatan fakat memnun kalmayan Güneş sonraki, iki maçta Kagawa'yı yedek soyundurmuştu. Başakşehir maçının en kritik dakikalarında yine Kagawa-Ljajic opsiyonuna dönen Şenol Güneş, bu kez ikilinin uyumundan ve oyunundan çok memnun kalsa da bunu oyunun gidişine bağlamayı da unutmamıştı. Şimdi Şenol Güneş, Sivas'ta ortada Kagawa, solda Ljajic ikilisini ilk dakikadan itibaren mi oynatacağı, yada Kagawa'yı yedek bekletip Güven Yalçın'ı mı sol tarafta oynatacağına yarında itibaren yaptıracağı taktik idmanlarda karar verecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşŞampiyonlar Ligi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun üçüncü etabı, Çanakkale’den başladı
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun üçüncü etabı, Çanakkale’den başladı
İlk şampiyonasında 7 madalya aldı
İlk şampiyonasında 7 madalya aldı
Suzuki ve Tezmarin’den Balıkçılık Turnuvası!
Suzuki ve Tezmarin’den Balıkçılık Turnuvası!
Ayşe ve Kerem'in hedefi hep zirve
Ayşe ve Kerem'in hedefi hep zirve
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabı başladı
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabı başladı
Arkasspor şampiyonluk istiyor
Arkasspor şampiyonluk istiyor
Samsunspor Başkanı Uyanık: Amatör kulüpler bile VAR'ı ister
Samsunspor Başkanı Uyanık: Amatör kulüpler bile VAR'ı ister
Üstünlüğümüzü kırmak zor
Üstünlüğümüzü kırmak zor
2 puan kaybettik
2 puan kaybettik

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans