Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı

İSTANBUL - BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bu sabah yönetim kurulu üyesi Emre Kocadağ'ın da izlediği basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antrenmana tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz ve Burak Yılmaz katılmazken, dünkü Galatasaray derbisinde oynayan futbolcular ise rejenarasyon çalışması yaptı.



Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Siyah-beyazlı futbolcular daha sonra pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun-kontrol-pas çalışması yaptı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı.



Yarını izinli geçirecek Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına 30 Ekim Çarşamba günü yapacağı antrenmanla devam edecek.