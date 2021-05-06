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Beşiktaş'ta Aboubakar ve N'Koudou idmanda yer almadı

Süper Lig'in 40'ıncı haftasındaki derbi maçta deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

06 Mayıs 2021 Perşembe 14:37
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Beşiktaş'ta Aboubakar ve N'Koudou idmanda yer almadı

İSTANBUL - Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktik programın yer aldığı çalışmaların ardından yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 18.00'de yapacağı çalışmayla Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

ABOUBAKAR VE N'KOUDOU ANTRENMANDA YER ALMADI

Siyah-beyazlılarda Vincent Aboubakar ve Kevin N'Koudou antrenmanda yer almadı. 

Galatasaray hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Vincent Aboubakar ile Atakaş Hatayspor maçında sakatlık yaşayan Kevin N'Koudou, antrenmana çıkmadı. Aboubakar'ın derbide forma giymesi beklenmiyor. N'Koudou'nun durumu ise yarın yapılacak antrenman öncesinde belli olacak. Ancak Fransız kanat oyuncusunun da görev alma ihtimali oldukça düşük. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşAboubakar Ve NKoudouSüper LigIdman
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