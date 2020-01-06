Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
kısa süreli yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
111955
ALTIN
303.124
DOLAR
5.9716
STERLİN
7.8634
EURO
6.6890
Trabzonspor'da yabancı kontenjanı sorunu
Trabzonspor'da yabancı kontenjanı sorunu
“Distoni hastalarına da Parkinson hastaları gibi beyin piliyle tedavi”
“Distoni hastalarına da Parkinson hastaları...
TOFAŞ, Unicaja Malaga karşısında
TOFAŞ, Unicaja Malaga karşısında
Beşiktaş salonda çalıştı
Beşiktaş salonda çalıştı
Sağlık Bakanlığı: Üst solunum yolu hastalıklarında öncelik aile hekimi
Sağlık Bakanlığı: Üst solunum yolu...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Beşiktaş salonda çalıştı

Beşiktaş, devre arası çalışmalarına bu sabah kamp yaptığı otelin salonundaki antrenmanla devam etti.

Beşiktaş salonda çalıştı

Beşiktaş, devre arası çalışmalarına bu sabah kamp yaptığı otelin salonundaki antrenmanla devam etti.

06 Ocak 2020 Pazartesi 13:34
6 Okunma
Beşiktaş salonda çalıştı

İSTANBUL - İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş, bugün kamp yaptığı otelin salonunda çalışma gerçekleştirdi. Siyah-beyazlıların basına kapalı idmanı yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman 2 grup halinde salonda yapılan ısınma çalışması sonrası, bisiklet ve istasyonlardan oluşan parkurda devam etti. Futbolcular değişmeli olarak denge, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Beşiktaş, Antalya kampındaki devre arası çalışmalarına yarın devam edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşSalonÇalışma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor'da yabancı kontenjanı sorunu
Trabzonspor'da yabancı kontenjanı sorunu
TOFAŞ, Unicaja Malaga karşısında
TOFAŞ, Unicaja Malaga karşısında
Bosna Kartalları: 3 - Okyanus Kolejleri: 0
Bosna Kartalları: 3 - Okyanus Kolejleri: 0
Filenin Sultanları, Tokyo vizesi için sahaya çıkıyor
Filenin Sultanları, Tokyo vizesi için sahaya çıkıyor
Karşıyaka arayışta
Karşıyaka arayışta
Sutopunda İzmir-Atina dostluk köprüsü
Sutopunda İzmir-Atina dostluk köprüsü
Abdullah Avcı: Mevcudu nasıl daha iyi hale getiririz diye çalışıyoruz
Abdullah Avcı: Mevcudu nasıl daha iyi hale getiririz diye çalışıyoruz
İzmir, 2020 Dünya Okçuluk Şampiyonası'na talip
İzmir, 2020 Dünya Okçuluk Şampiyonası'na talip
Türkiye kayakta Gençlik Olimpiyatları'na 7 sporcu ile katılacak
Türkiye kayakta Gençlik Olimpiyatları'na 7 sporcu ile katılacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans