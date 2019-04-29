Beşiktaş mucizenin eşiğine kadar geldi

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)

Medipol Başakşehir'in sahasında Göztepe'ye 2-0 mağlup olmasıyla puan farkını 3'e kadar düşüren siyah-beyazlılar, son dört haftaya girilirken şampiyonluk için de oldukça iddalı bir konuma geldi. 6 hafta önce Fenerbahçe ve İstikbal Mobilya Kayserispor ile üst üste berabere kalarak bir anda Medipol Başakşehir'in 13 puan gerisine düşen Beşiktaş, 24'üncü hafta itibariyle şampiyonluk yarışından kopmuş ve tek amacı lig 2'nciliği olan bir takım görüntüsü veriyordu. Ancak 30'uncu hafta itibariyle Şenol Güneş ve öğrencileri adeta bir mucizeyi gerçekleştirmenin eşiğine kadar gelmiş durumda. Sırasıyla Atiker Konyaspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ve son olarak MKE Ankaragücü'nü yenen siyah beyazlılar, Başakşehir'in puan kayıpları sonrasında farkı 3'e düşürdü. Bu süre içinde Kayserispor ve Çaykur Rizespor ile berabere kalan Başakşehir, Beşiktaş ve Göztepe'ye de mağlup olarak 10 puan kaybederek büyük bir avantajı yitirdi.



10'DA 10 YAPABİLECEK Mİ?



Beşiktaş'ın şampiyon olabilmesi için kalan 4 maçını da mutlaka kazanması gerekiyor ki; bunu başarmak aynı zamanda 10'da 10 yapmak anlamına da geliyor. Son 19 sezonda 10 ve üstü seri galibiyeti olmayan siyah beyazlılar, Slaven Biliç ve Mircea Lucescu ile 7, Daum ile 8-9 ve 10 maçlık seriler yakaladı. Önceki dönemlerde Gordon Milne ile iki kez 8 maçlık serisi olan Beşiktaş'ın, son 30 yıldaki seri galibiyet rekoru ise Hans Peter Briegel'e ait. 1999-2000 sezonunda siyah beyazlıları çalıştıran Alman teknik adam, 17 ve 28'inci haftalar arasında 12 maçlık galibiyet serisi ile büyük bir başarıya imza atmıştı. Hatta bu galibiyet serisi, İnönü Stadı'nda kaleci Fevzi'nin, Halilagic'in geri pasında topu ayağının altından kaçırmasıyla 1-1'e gelen Galatasaray maçıyla bitmiş ve uzun yıllar unutulmayacak bir şekilde sonlanmıştı.



GALATASARAY DERBİSİ KADER MAÇI OLACAK



Beşiktaş'ın 13 puan geriden gelerek şampiyon olma ihtimali, Süper Lig tarihini de alt üst edecek bir rekor ve şampiyonluk hikayesine sahne olacak. Bugüne kadar Fenerbahçe'nin 2004 yılında (bir maçı eksik) ikinci devreye 11 ve 2011 sezonunda yine ikinci devreye 9 puan geride başlayıp şampiyon olduğu sezonlar vardı. Ancak bu iki sezondaki puan farkları 17 maç sonunda kapanırken, Beşiktaş; şampiyon olması halinde 13 puanlık farkı, sadece 9 haftada kapatarak ayrı ve ulaşılması çok daha güç bir başarı yakalamış olacak.



İşte bu kararlı ve istikrarlı yürüyüşün en önemli maçlarından birisi ve hatta en zor eşiği bu hafta Galatasaray deplasmanında yaşanacak. Geçen sezonun şampiyonu ve bu sezonun da Medipol Başakşehir'i sürekli takip eden takımı olan Galatasaray ile deplasmanda oynanacak karşılaşma, bir anlamda tüm sezonun 'Kaderinin çizileceği' maç olacak. Seyrantepe'den alınacak bir galibiyet, Beşiktaş'ın şampiyonluk umutlarını ve inancını en yüksek zirveye taşıyacak bir galibiyet olacak ki; Medipol Başakşehir ile Galatasaray'ın kendi arasında maçlarının olması şampiyonluk ihtimalini daha da kuvvetlendirecek.