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Beşiktaş kupasını aldı

06 Ocak 2022 Perşembe 10:26
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Beşiktaş kupasını aldı

DOHA - Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa 2021'de normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan maçta, penaltılar sonucunda Fraport TAV Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.



Mücadelenin ardından düzenlenen kupa seremonisinde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve iki kulübün yöneticileri yer aldı. İlk olarak karşılaşmayı kaybeden Fraport TAV Antalyasporlu oyunculara ve teknik heyete plaket ve madalyaları takdim edildi.



Ardından ise şampiyon olan Beşiktaşlı oyuncular ve teknik ekibe madalya ve plaketleri verildi. Beşiktaş’ın takım kaptanları Atiba Hutchinson ve Domagoj Vida; Turkcell Süper Kupa’yı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir’in elinden aldı. Siyah-beyazlı oyuncular, kupayı kaldırdıktan sonra büyük sevinç yaşadı.

MAÇIN OYUNCUSU ÖDÜLÜ ATIBA HUTCHINSON’A

Öte yandan Turkcell Süper Kupa’da maçın oyuncusu ödülü ise Beşiktaş’ın Kanadalı oyuncusu Atiba Hutchinson’ın oldu. Hutchinson ödülünü Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir'den aldı. 38 yaşındaki oyuncu, 120 dakika boyunca sahada kalırken, mücadelede Beşiktaş’ı öne geçiren golü kaydetti. Tecrübeli oyuncu, penaltı atışlarında da hata yapmayarak takımının kupayı kazanmasında önemli rol oynadı.









 

DHA

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Beşiktaş Kupasını AldıBeşiktaşTurkcell Süper Kupa 2021
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