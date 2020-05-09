Beşiktaş Kulübü'nden koronavirüs açıklaması

Siyah beyazlı kulübün sağlık ekibi danışmanı Dr. Tekin Kerem Ülkü, kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı. Ülkü, dün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan COVID-19 testi sonucunda bir futbolcu ve bir tesis çalışanının pozitif çıktığını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "8 Mayıs Cuma günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza COVID-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde, bir futbolcumuz ile bir çalışanımızda pozitif COVID-19 test sonucu tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile çalışanımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Antrenmanlar iptal

Bir futbolcu ve tesis çalışanında koronavirüs tespit edilen Beşiktaş'ta pazartesi gününden itibaren yapılması planlanan antrenmanlar iptal edildi. Siyah beyazlılar tüm takıma ve Ümraniye personeline salı veya çarşamba günü yeniden test yaptıracak ve çıkacak sonuçlara göre antrenmanlara devam edilip edilmeyeceğine karar verilecek. Siyah beyazlılar iki hafta önce küçük gruplar halinde başladıkları kondisyon idmanlarını maçların 12 Haziran'da başlanacağının açıklanmasından sonra iki grup halinde tam takıma döndürmüştü. Ancak Ümraniye'de alınana tüm önlemlere rağmen bir futbolcu ve tesis çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu ve antrenmanlar askıya alındı.