Beşiktaş kritik virajda

Yarın akşam Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Dev maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

ŞAMPİYONLUK İHTİMALLERİ

81 puanla Türk Telekom Stadı'na lider gidecek olan Beşiktaş'ın, Galatasaray karşısında alacağı sonuç ve aynı saatlerde oynanacak Ankaragücü-Fenerbahçe maçında ortaya çıkacak sonuca göre 16'ncı şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunuyor.

Galatasaray'ın 6, Fenerbahçe'nin 5 puan önünde bulunan siyah beyazlılar bitime iki hafta kala 6 ve daha fazlası puan farkı yapması durumunda şampiyon olacak. İşte Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimalleri:

- Beşiktaş; Galatasaray'ı yenerse ve Fenerbahçe Ankara'da berabere kalırsa şampiyon

- Beşiktaş; Galatasaray'ı yenerse ve Fenerbahçe Ankara'da yenilirse şampiyon

- Beşiktaş; Galatasaray ile berabere kalırsa ve Fenerbahçe Ankara'da yenilirse şampiyon

Bu ihtimallerin dışında Beşiktaş'ın Galatasaray'a puan kaybetmesi halinde şampiyonluk son iki maça kalacak. Bu arada ilk maçta Galatasaray'ı 2-0 yenen Beşiktaş'ın ikili averajı elinde tutabilmesi için sarı-kırmızılı rakibine yenilmesi halinde farkın 1'den fazla olmaması gerekecek.

SERGEN YALÇIN SÜRPRİZ İSTEMİYOR

Siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın derbide sürpriz yaşamak istemiyor.

Şampiyonluk ihtimali nedeniyle maçın öneminin çok daha artacağını bilen tecrübeli teknik adam, derbinin Galatasaray'ın da son şansı olmasının rakibin motivasyonunu artıracağını düşünüyor. Öncelikli hedeflerini berabere kalmak değil, kazanmak olarak belirleyen Sergen Yalçın, Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor maçlarında olduğu gibi oyuna baskılı başlamanın planlarını yapıyor.

Kadroda çok büyük değişiklikler yapması beklenmeyen Yalçın, defans hattını Rosier, Vida, Welinton ve N'Sakala'dan oluşturacak. Orta sahada Josef ile defansif güvenliği sağlayacak olan Sergen Yalçın, hücum hattını sakatlığı süren N'Koudou'nun durumuna göre şekillendirecek. Düne kadar idmanlara çıkamayan N'Koudou'nun yarın akşam oynama ihtimali oldukça düşük olduğu için, Yalçın'ın maça Gökhan Töre ile başlaması bekleniyor. Bu durumda hücum hattı Ghezzal-Atiba-Ljajic-Gökhan Töre ve Cyle Larin'den oluşacak.

Beşiktaş'ın Galatasaray karşısındaki muhtemel ilk onbiri Ersin-Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Gökhan Töre, Larin şeklinde.

Siyah-beyazlılarda Aboubakar, Oğuzhan, Cenk ve Hasic sakatlıkları sebebiyle maç kadrosunda yer almayacak. N'Koudou için son karar ise bu akşam yapılacak antrenman öncesi verilecek.

SON 12 MAÇTA BEŞİKTAŞ ÜSTÜNLÜĞÜ

Beşiktaş ile Galatasaray yarın akşam 349'uncu kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 348 maçta Beşiktaş'ın 112 galibiyetine karşılık Galatasaray'ın 122 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasındaki 114 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş 348 maçta 455 gol atarken, kalesinde 484 gol gördü.

2005-2015 yılları arasında Galatasaray'a karşı çok kötü bir 10 yıl geçiren Beşiktaş, Şenol Güneş'le yaşadığı iki şampiyonlukla başlayan dönemde, üstünlüğünü geri aldı. 24 Aralık 2015'den bu yana oynanan 12 maçta Galatasaray'ı 7 kez yenen siyah beyazlılar, bu süreçte 3 beraberlik, 2 de mağlubiyet aldı. 12 maçta Galatasaray ağlarına 14 gol gönderen Kara Kartal, ağlarında 8 gol gördü. Ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazanmıştı.

SARI KART SINIRINDA 4 FUTBOLCU

Beşiktaş'ta Galatasaray maçı öncesinde dört futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

3 sarı kartı olan Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Adem Ljajic yarın akşam sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler ve 41'inci haftada Vodafone Park'ta oynanacak Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecekler.