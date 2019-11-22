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Beşiktaş, Konyaspor maçına hazır

Beşiktaş, Süper Lig'in 12'nci haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, Konyaspor maçına hazır

Beşiktaş, Süper Lig'in 12'nci haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

22 Kasım 2019 Cuma 16:18
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Beşiktaş, Konyaspor maçına hazır

İSTANBUL - Siyah-beyazlıların basına kapalı yaptığı antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. İdmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Douglas Santos ve Erdem Seçgin katılmadı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Daha sonra pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, tam sahada taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, bugün saat 16.00'da özel uçakla Konya'ya giderek kampa girecek.

KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Siyah-beyazlıların Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı. Teknik direktör Abdullah Avcı, kadroya şu isimleri aldı: Loris Karius, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Burak Yılmaz, Georges N'Koudou, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşSüper LigKonyaspor
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