Beşiktaş - Kasımpaşa: 3-2

6’ncı dakikada Beşiktaş karşılaşmada öne geçti. Sol kanattan Caner’in ceza sahasına girdikten sonra yerden ortasında altıpas içinde topla buluşan Boyd’un gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

17’nci dakikada Kasımpaşa Koita ile gole çok yaklaştı. Thiam'ın ara pasında ceza sahası içinde Koita topla buluştu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Koita’nın şutunda top kaleci Ersin’de kaldı.

21’inci dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Tirpan’ın ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören bir noktadan havalandırdığı topu ceza sahası içinde Thiam kafayla Koita’ya indirdi. Rahat pozisyonda Koita’nın vuruşunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-1.

28’inci dakikada Quaresma’nın sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Aytaç’ın vuruşunda kaleciyi de geçen top Ruiz’e çarparak kornere çıktı.

29’uncu dakikada Hajradinovic’in ara pasında sol tarafta topla buluşan Koita’nın, ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yakın kale direğine çarparak ağlarla buluştu: 1-2.

41’inci dakikada Caner’in pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Boyd’un vuruşunda topu defans uzaklaştı. Dönen top ceza sahasının hemen dışında bulunan Atiba’da kaldı. Atiba’nın gelişine sert vuruşunda kaleci Ramazan topu çelmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1’lik Kasımpaşa üstünlüğü ile sona erdi.

49’uncu dakika Beşiktaş beraberliği yakaladı. Diaby'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Lens’in bekletmeden içeriye gönderdiği top, altıpas içinde Boateng’e geldi. Yıldız oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.

62’nci dakikada Güven, soldan getirdiği topu Elneny’e aktardı. Elneny’nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş direğin dibinden dışarı çıktı.

65’inci dakikada Haddadi'nin sol kanattan yaptığı ortada Thiam’ın topu göğüsü ile Yusuf'a indirdi. Yusuf’un ceza sahası çizgisi üstünden çektiği şutta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

87’nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Diaby’nin ortasında savunmanın arkasından Güven’in uçarak yaptığı kafa vuruşu az farkla auta gitti.

90’ıncı dakikada Beşiktaş öne geçti. sağ kanattan Ruiz’in savunmanın arkasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Güven, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara göndermeyi başardı: 3-2.

Karşılaşma Beşiktaş’ın 3-2’lik üstünlüğü ile sona erdi.

ATIBA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Kart sınırında bulunan Atiba, karşılaşmanın 63’üncü dakikasında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Deneyimli oyuncu, ligin 32’nci haftasında oynanacak olan Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek. Atiba, bu sezon ilk kez cezalı duruma düştü.