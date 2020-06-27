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Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor: 3-0

Süper Lig'de 29'uncu haftanın açılış karşılaşmasında Beşiktaş sahasında İttifak Holding Konyaspor’u 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 40’ıncı dakikada Burak Yılmaz, 45+2’nci dakikada Diaby ve 52’nci dakikada Lens kaydetti.

27 Haziran 2020 Cumartesi 06:02
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Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor: 3-0

15’inci dakikada Konyaspor 10 kişi kaldı. Hadziahmetovic, Lens’e yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü. Ancak VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrardan izleyen Zorbay Küçük, Hadziahmetovic’i kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

25’inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Gökhan Gönül’ün ortasında arka direkte N’Koudou kafayı vuramadı.

29’uncu dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Gökhan Gönül pasını Diaby’e aktardı. Topla ceza sahasına giren Diaby, arkadan gelen Ruiz’i gördü. Ruiz’in ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

40’ıncı dakikada Beşiktaş öne geçti. Rıdvan’ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Burak Yılmaz içeri doğru kat etti. Tecrübeli futbolcunun, ceza sahasının hemen dışından yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-0.

45’inci dakikada Jevtovic’in pasıyla savunma arkasına sarkan Ömer Ali Şahiner’in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ersin ayaklarıyla gole izin vermedi.

45+2’nci dakikada Beşiktaş farkı 2’ye çıkardı. Rakip yarı sahada topla buluşan Diaby, Burak Yılmaz ile üst üste yaptığı iki duvar pası sonrasında rakip ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun, penaltı noktasına yakın bir noktadan yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-0.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekin 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

52’nci dakikada fark 3’e çıktı. Burak Yılmaz’ın pasıyla savunma arkasına sarkan Lens, ceza sahasına girdikten sonra aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0.

84’üncü dakikada rakip yarı alanda topla buluşan Güven Yalçın’ın uzak mesafeden sert şutunda top üstten auta gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında İttifak Holding Konyaspor’u 3-0 mağlup etti.

BOYD CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Beşiktaş'ta Tyler Boyd, Konyaspor karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Beşiktaş'ın Konyaspor'u konuk ettiği karşılaşmanın 88'inci dakikasında Thuram'a yaptığı hareket sonrasında sarı kart gören Tyler Boyd, cezalı duruma düştü. Tecrübeli futbolcu, Süper Lig'in 30'uncu haftasında deplasmanda oynanacak Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

DHA

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