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Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor: 1-1

Spor Toto Süper Lig’in 38’inci ve son haftasında Beşiktaş sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip 42’nci dakikada Rahmanovic’in golüyle öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi. Beşiktaş 90+1’inci dakikada Kenan Karaman’ın kafa golüyle skora dengeyi getirdi ve mücadele 1-1’lik skorla bitti.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 21:11
Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor: 1-1

24’üncü dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Umut Meraş pasını ceza sahası içi sol çaprazındaki N’Koudou’ya verdi. N’Koudou’nun sert şutunda top yandan auta gitti.

42’nci dakikada Konyaspor öne geçti. Rahmanovic’in uzun pasıyla sol kanatta topla buluşan Michalak, çizgiye kadar inip ortasını yaptı. Arka direkte Rahmanovic’in şutunda top ağlara gitti: 0-1.

57’nci dakikada Konyaspor ikinci gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen konuk ekip atağında Guilherme ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Ahmed Hassan’ın kafa vuruşunda top üst direkten oyuna alanına geri döndü.

66’ncı dakikada orta sahada kapılan top sonrasında Batshuayi ceza yayının üstüne kadar ilerleyip, şutunu çekti. Kaleci Sehic gol izin vermedi.

83’üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Ghezzal, çizgiye indikten sonra yerden penaltı noktasına doğru çevirdi. Güven’in gelişine yaptığı vuruşta Konyaspor savunmasına çarpan top kornere gitti.

90’ıncı dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sol kanattan Ghezzal’ın kullandığı kornere ön direkte Batshuayi kafayı vurdu. Meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına geri döndü.

90+1’inci dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Sol kanattan kazanılan kornerde Ghezzal ortasını yaptı. Kenan Karaman’ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

YÖNETİM İSTİFA SESLERİ

Beşiktaş’ın Konyaspor’u konuk ettiği karşılaşmada taraftarlar, siyah-beyazlı yönetimi istifaya davet etti. Mücadele Konyaspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle devam ederken taraftarlar, yönetim ve oyunculara tepki gösterdi. Bir süre 'Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin’ şeklinde tempo tutan taraftarlar, sonrasında ‘Yönetim istifa’ ve ‘Başkan olsana, başkan olsana Trabzon’a başkan olsana’ yönünde tezahüratlarda bulundu.

ATİBA’YA BÜYÜK DESTEK

Siyah-beyazlı taraftarlar, Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson’a sevgi gösterilerinde bulundu. Beşiktaş’ın Konyaspor’u konuk ettiği karşılaşmanın 62’nci dakikada Atiba Hutchinson, Can Bozdoğan’ın yerine oyuna dahil oldu. Beşiktaş ile sözleşmesi haziran ayında sona erecek tecrübeli orta saha oyuncusuna Beşiktaşlı taraftarlardan destek geldi. Atiba, oyuna alkışlarla girerken, tribünler bir süre Kanadalı oyuncunun lehine tezahüratlarda bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigFutbolBeşiktaşİttifak Holding Konyaspor
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