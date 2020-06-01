Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Denizlispor son sürat
Denizlispor son sürat
Diş hekimlerinden uyarı: "Acil değilse erteleyin"
Diş hekimlerinden uyarı: "Acil değilse...
“Motosiklet kullanımı göz kuruluğuna neden olabilir”
“Motosiklet kullanımı göz kuruluğuna neden...
Yeni nikah tarihi için başvurular başladı
Yeni nikah tarihi için başvurular...
Pilates stüdyoları 2 buçuk ay sonra açıldı
Pilates stüdyoları 2 buçuk ay...
İş fırsatları için hemen tıkla!

BEŞİKTAŞ'IN YENİ SEZONDA ANA SPONSORU BEKO OLDU

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Futbol A Takımının yeni sezonda forma göğüs sponsoru belli oldu.

01 Haziran 2020 Pazartesi 15:21
1 Okunma
BEŞİKTAŞ'IN YENİ SEZONDA ANA SPONSORU BEKO OLDU

Beko ile yapılan iki yıllık sponsorluk anlaşması kapsamında Beşiktaş Futbol A Takımının, formasının göğsünde yeni sezonda Beko logosu yer alacak. Beşiktaş, Beko ile yaptığı bu anlaşma sayesinde iki yılda 42 Milyon TL gelir elde edecek. 1990 yılından bu yana farklı sponsorluklarla Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile iş birliğini sürdüren Beko, 2022 sezon sonuna kadar Beşiktaş Futbol A Takımının formasının göğsünde yer alacak.

Beşiktaş Beko ile yaptığı anlaşmayı resmi Twitter hesabından "Efsane geri dönüyor" diye duyurmuş ve taraftarını heyecanlardırmıştı.  Anlaşmanın yapılmasıyla birlikte kulübe ait tüm sosyal medya hesaplarından haber paylaşıldı. Öte yandan Beşiktaş, Beko ile forma göğüs sponsorluğu konusunda anlaşmaya varıldığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na da (KAP) bildirdi.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada; "Şirketimiz ile Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında yürütülen görüşmeler neticesinde 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için forma göğüs sponsorluğu konusunda iki yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşma tutarı, Arçelik Pazarlama A.Ş. (Beko) tarafından takımımızın forma göğüs sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında, iki sezon için toplamda 42.000.000 TL + KDV  olarak belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, sponsorluk anlaşmasıyla ilgili yaptığı açıklamada;  “Beşiktaşımızın şanlı tarihinde yeri ayrı olan efsane sponsorumuz Beko’yu tekrar şanlı Beşiktaş formasının göğsünde görecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Beşiktaş ve Beko birlikteliği bir sponsorluk ilişkisinin çok ötesinde. Kulübümüzün özünden güç aldığı, şampiyonluklara ulaştığı yılların bir değeri olan Beko'nun şimdi tekrardan özümüze dönüş hareketi başlattığımız bugünlerde ait olduğu yere dönmesi camiamız adına son derece sevindirici. Tarihe geçen 90’lı yıllarda ve 100. yıl şampiyonluğumuzda hep takım formasında sponsorumuzun gücünü hissettik. Bu iki dev marka birlikte nice başarılara, şampiyonluklara imza attı. Türk sporunu ileriye taşıyan bir kulüp olma misyonunu taşıyoruz. Tarihinin her döneminde alt yapıya - özkaynağına önem veren bir kulüp olarak bu dönemde inanıyorum ki efsane sponsorumuz Beko, Beşiktaşımıza uğurlu gelecek ve birlikte yeni şampiyonluklara imza atacağız. İçinden geçtiğimiz zorlu günlerde Türk sporuna kattıkları değer için Beko’ya teşekkür ederim. Taraftarlarımızın gönlündeki sponsorluk anlaşmasının gerçekleşmiş olmasından ayrıca mutluyuz. Sponsorluğun tüm Beşiktaş camiasına hayırlı olmasını diliyor; Beko’ya, Beşiktaşımıza ve Türk sporuna kattıkları değer için şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer ise; sporun geniş kitlelere ulaşma ve insanların hayatlarına dokunma gücünün Beko’nun marka vizyonuyla birebir örtüştüğüne inandıklarını vurgulayarak,  “Paydaşlarımıza daha fazla dokunabilmek, onların hayatlarına daha fazla değer katabilmek, sağlıklı nesiller yetişmesine ve onları yetiştiren ailelere destek olmak amacıyla spora yatırım yapıyoruz. Beko daha önce 1990-2004 yılları arasında Beşiktaş Futbol Takımı’nın formasında göğüs sponsoru olarak yer aldı. Beko sponsorluğunda geçen dönem boyunca Beşiktaş, 5 lig şampiyonluğu ve toplamda 17 kupa kazanarak tarihindeki en başarılı dönemi yaşarken Beko markası da tüm taraftarların gönlünde çok özel bir yere sahip oldu, ‘efsane sponsor’ unvanını kazandı. 2014 itibariyle imzaladığımız sponsorluk anlaşmasıyla Beşiktaş formasına desteğimizi devam ettirdik. Sponsorluk, 2018-2019 sezon sonuna kadar sürdü. Yaptığımız bu yeni anlaşma ile efsane sponsor Beko’yu 16 yıl aradan sonra bu değerli formanın göğsüne taşıyor olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Sponsorluğun bu yeni döneminin her iki kurum için de hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 01.06.2020 15:28
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşBekoSponsor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denizlispor son sürat
Denizlispor son sürat
Eren Dinkçi’ye Juventus talip
Eren Dinkçi’ye Juventus talip
Kaş, su altı tutkunlarını bekliyor
Kaş, su altı tutkunlarını bekliyor
Pilates stüdyoları 2 buçuk ay sonra açıldı
Pilates stüdyoları 2 buçuk ay sonra açıldı
Bursaspor'un kuruluşunun 57'nci yılı kutlandı
Bursaspor'un kuruluşunun 57'nci yılı kutlandı
İnci Güçlü: Çok heyecanlıyım
İnci Güçlü: Çok heyecanlıyım
2023 yılında borcumuz 4.1 milyar TL'yi bulacak
2023 yılında borcumuz 4.1 milyar TL'yi bulacak
Pereira'nın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı
Pereira'nın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı
TFF'den flaş seyirci kararı!
TFF'den flaş seyirci kararı!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı