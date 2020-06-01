BEŞİKTAŞ'IN YENİ SEZONDA ANA SPONSORU BEKO OLDU

Beko ile yapılan iki yıllık sponsorluk anlaşması kapsamında Beşiktaş Futbol A Takımının, formasının göğsünde yeni sezonda Beko logosu yer alacak. Beşiktaş, Beko ile yaptığı bu anlaşma sayesinde iki yılda 42 Milyon TL gelir elde edecek. 1990 yılından bu yana farklı sponsorluklarla Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile iş birliğini sürdüren Beko, 2022 sezon sonuna kadar Beşiktaş Futbol A Takımının formasının göğsünde yer alacak.

Beşiktaş Beko ile yaptığı anlaşmayı resmi Twitter hesabından "Efsane geri dönüyor" diye duyurmuş ve taraftarını heyecanlardırmıştı. Anlaşmanın yapılmasıyla birlikte kulübe ait tüm sosyal medya hesaplarından haber paylaşıldı. Öte yandan Beşiktaş, Beko ile forma göğüs sponsorluğu konusunda anlaşmaya varıldığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na da (KAP) bildirdi.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada; "Şirketimiz ile Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında yürütülen görüşmeler neticesinde 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için forma göğüs sponsorluğu konusunda iki yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşma tutarı, Arçelik Pazarlama A.Ş. (Beko) tarafından takımımızın forma göğüs sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında, iki sezon için toplamda 42.000.000 TL + KDV olarak belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, sponsorluk anlaşmasıyla ilgili yaptığı açıklamada; “Beşiktaşımızın şanlı tarihinde yeri ayrı olan efsane sponsorumuz Beko’yu tekrar şanlı Beşiktaş formasının göğsünde görecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Beşiktaş ve Beko birlikteliği bir sponsorluk ilişkisinin çok ötesinde. Kulübümüzün özünden güç aldığı, şampiyonluklara ulaştığı yılların bir değeri olan Beko'nun şimdi tekrardan özümüze dönüş hareketi başlattığımız bugünlerde ait olduğu yere dönmesi camiamız adına son derece sevindirici. Tarihe geçen 90’lı yıllarda ve 100. yıl şampiyonluğumuzda hep takım formasında sponsorumuzun gücünü hissettik. Bu iki dev marka birlikte nice başarılara, şampiyonluklara imza attı. Türk sporunu ileriye taşıyan bir kulüp olma misyonunu taşıyoruz. Tarihinin her döneminde alt yapıya - özkaynağına önem veren bir kulüp olarak bu dönemde inanıyorum ki efsane sponsorumuz Beko, Beşiktaşımıza uğurlu gelecek ve birlikte yeni şampiyonluklara imza atacağız. İçinden geçtiğimiz zorlu günlerde Türk sporuna kattıkları değer için Beko’ya teşekkür ederim. Taraftarlarımızın gönlündeki sponsorluk anlaşmasının gerçekleşmiş olmasından ayrıca mutluyuz. Sponsorluğun tüm Beşiktaş camiasına hayırlı olmasını diliyor; Beko’ya, Beşiktaşımıza ve Türk sporuna kattıkları değer için şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer ise; sporun geniş kitlelere ulaşma ve insanların hayatlarına dokunma gücünün Beko’nun marka vizyonuyla birebir örtüştüğüne inandıklarını vurgulayarak, “Paydaşlarımıza daha fazla dokunabilmek, onların hayatlarına daha fazla değer katabilmek, sağlıklı nesiller yetişmesine ve onları yetiştiren ailelere destek olmak amacıyla spora yatırım yapıyoruz. Beko daha önce 1990-2004 yılları arasında Beşiktaş Futbol Takımı’nın formasında göğüs sponsoru olarak yer aldı. Beko sponsorluğunda geçen dönem boyunca Beşiktaş, 5 lig şampiyonluğu ve toplamda 17 kupa kazanarak tarihindeki en başarılı dönemi yaşarken Beko markası da tüm taraftarların gönlünde çok özel bir yere sahip oldu, ‘efsane sponsor’ unvanını kazandı. 2014 itibariyle imzaladığımız sponsorluk anlaşmasıyla Beşiktaş formasına desteğimizi devam ettirdik. Sponsorluk, 2018-2019 sezon sonuna kadar sürdü. Yaptığımız bu yeni anlaşma ile efsane sponsor Beko’yu 16 yıl aradan sonra bu değerli formanın göğsüne taşıyor olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Sponsorluğun bu yeni döneminin her iki kurum için de hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.