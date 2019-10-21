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Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda rakipleri Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay'ı geride bırakan Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı kulübün 34'üncü başkanı oldu.

Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda rakipleri Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay'ı geride bırakan Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı kulübün 34'üncü başkanı oldu.

21 Ekim 2019 Pazartesi 08:59
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Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu

Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş, bugün yeni bir döneme açılmıştır

Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş için değişimin başladığını ifade ederek, "Bu genel kurulda görev yapan divana, başkanına, tüm çalışan arkadaşlarıma ve benden desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş bugün yeni bir döneme, ufka açılmıştır. Bir değişimin başlangıcı olmuştur. Katılımcı, paylaşımcı, dürüst, çalışkan ve hedefi Beşiktaş'ı her an yukarı taşımak isteyen bir süreç geçireceğiz. Önümüz aydınlık, parlak. Sizlere söz veriyoruz" dedi.

Beşiktaş Olağanüsü Seçimli Genel Kurul'da 5 bin 9 oy ile siyah beyazlı kulübün 34'üncü başkanı seçilen Ahmet Nur Çebi, oy sonuçlarının açıklanmasının ardından genel kurul üyelerine açıklamalarda bulundu.

ÇEBİ: ÖNÜMÜZ AYDINLIK

Beşiktaş'ın önünün aydınlık ve parlak olduğunu belirten Ahmet Nur Çebi, "Bu genel kurulda görev yapan, divana, başkanına ve tüm çalışan arkadaşlarıma ve benden desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş bugün yeni bir döneme, ufka açılmıştır. Bir değişimin başlangıcı olmuştur. Katılımcı, paylaşımcı, dürüst, çalışkan ve hedefi Beşiktaş'ı her an yukarı taşımak isteyen bir süreç geçireceğiz. Önümüz aydınlık, parlak. Sizlere söz veriyoruz. Beşiktaşın namusu, şerefi, bir kuruşu bize emanet. Zor günlerimizin yanında artık güzel günlerimiz olacak. Yarından itibaren güzel işler yapacağımıza söz veriyorum. Beşiktaş Genel Kurulu, bugün bindirilmiş kıtaların olmadığını, olamayacağını bir işe yaramayacağını ispatlamıştır. Oy veren de vermeyen de Beşiktaşlıdır. Bundan sonra bu yolda tek başına yürümeyeceğiz. Taraftarla genel kurul üyeleri ile yöneticilerimizle beraber hareket edeceğiz. Herkesin birbirine sarıldığı bir Beşiktaş için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşAhmet Nur çebiBaşkan
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