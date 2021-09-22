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Beşiktaş'ın kulübesi zayıf kaldı

22 Eylül 2021 Çarşamba 14:17
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Beşiktaş'ın kulübesi zayıf kaldı

İSTANBUL - Sezona flaş transferler ve oldukça geniş bir kadro ile başlayan Beşiktaş, sakatlıkların ve 3 günde bir maçların arttığı dönemde yedek oyunculardan beklediği verimi alamadı.

İdeal 11'ini Ersin Destanoğlu - Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Pjanic, Teixeria, Larin ve Batshuayi şeklinde belirleyen Sergen Yalçın, 8+3 kuralından dolayı ligde Rıdvan, Salih, Kenan Karaman ve Oğuzhan Özyakup'u yabancı oyuncuların yerine 11'de başlatıyor.

N'Koudou, Teixeria, Umut Meraş ve Vida'nın uzun süreli sakatlık yaşaması ve Şampiyonlar Ligi maçlarının da eklenmesiyle ligde rotasyon düşünen Sergen Yalçın, bunu ilk olarak Antalyaspor deplasmanında denedi. İdeal kadrodan Ghezzal, Pjanic ve Larin'i yedek bırakan Yalçın, sakatlıklardan dolayı defansı da maç öncesi ve içinde olmak üzere 3 kez değiştirmek zorunda kalmıştı.

Ghezzal, Pjanic ve Larin'in oynamadığı, defansta da sakatlıkların yaşandığı Antalyaspor maçının ilk yarısında kalesinde 2 gol gören siyah beyazlılar, ikinci yarıda bu üçlünün oyuna girmesiyle maçı çevirmiş ve sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Adana Demirspor maçında sakat Vida haricinde as oyuncuları oynatan, hücumdaki Türk oyuncu tercihini de Oğuzhan'dan yana kullanan Yalçın, 52'nci dakikaya kadar atılan gollerle maçı 3-0'a getirerek istediği skor avantajını yakaladı. 60'ncı dakikada yenilen frikik golünden sonra Oğuzhan, Larin, Pjanic ve sakatlanan Ghezzal'ı çıkarıp yerlerine Salih Uçan, Atiba, Kenan Karaman ve Gökhan Töre'yi sahaya süren Sergen Yalçın, yedekten giren futbolcuların olduğu dönemde bir büyük şok daha yaşadı ve 2 gol yenilen karşılaşma 3-3 beraberlikle bitti. Son iki maçın dikkat çekici olan tarafı 6 maçlık lig periyodunda as oyuncuların olduğu dönemde 1 gol yiyen Beşiktaş'ın, yedek oyuncuların görev yaptığı son iki maçtaki 70 dakikada 4 gol yemesiydi.

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Antalyaspor'a karşı 2-0'dan 3-2'ye maçın çevrilmesi övgülerin ön plana çıkmasını sağlarken, yedek futbolcuların verimliliği görmezden gelindi. Ancak 3-0 önde olunan Adana Demirspor maçında sahaya giren yedek oyuncuların, son 25 dakikada varlık gösterememesi ve maçın 3-1'den 3-3'e gelmesi, kulübeden gelen oyuncuların performansını sorgulatır hale getirdi.

Özellikle Salih Uçan, Kenan Karaman ve Gökhan Töre'den oluşan hücum hattının iki maçta da hiç top tutamaması ve üstüne üstlük mücadele anlamında da yetersiz kalması, gol atmasına rağmen bire bir pozisyonlarda çok ağır kalan Montero'un da sıkıntı yaşatması, Beşiktaş'ın sonraki maçları için adeta bir uyarı niteliği taşıdı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Avrupa ve lig maçlarının bir arada olduğu periyotta bütün oyunculardan faydalanma isteğine karşın, futbolcuların yetersiz performansından dolayı özel uyarılar yapması kaçınılmaz görünüyor.

DHA

Son Güncelleme: 22.09.2021 14:22
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşTransfer
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