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Beşiktaş'ın ilgilendiği Erkan Eyibil, Trabzonspor'a yakın

Almanya Bundesliga ekiplerinden Mainz 05 forması giyen Erkan Eyibil'e Beşiktaş'ın ardından Trabzonspor da talip oldu. Orta saha oyuncusunun genç futbolculara daha çok süre tanıdığı için Trabzonspor'a yakın olduğu öğrenildi.

28 Temmuz 2020 Salı 14:06
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Beşiktaş'ın ilgilendiği Erkan Eyibil, Trabzonspor'a yakın

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALANACAK 

2022 sezonu sonuna kadar Mainz 05 ile sözleşmesi bulunan Erkan Eyibil'i satın alma opsiyonlu olarak kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor'a, futbolcudan olumlu yanıt geldi. Almanya Milli Takım formasını alt yaş gruplarında 25 kez terleten sol ayaklı 10 numaranın, genç futbolculara daha çok süre tanıdığı için bordo mavili takıma yakın olduğu öğrenildi. 19 yaşındaki futbolcunun Karadeniz ekibinde daha çok süre alarak yeniden Avrupa'ya transfer olmak istediği belirtildi.

Bu sezon teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde şampiyonluğa oynayacak geniş bir kadro oluşturmak isteyen Beşiktaş da Eyibil'in transferi için bilgi aldı.

TÜRKİYE A MİLLİ TAKIMI İÇİN SÜPER LİG

Almanya Milli Takımı alt yaş gruplarında top koşturan Erkan Eybil, Türkiye'de göstereceği performansın ay-yıldızlı formayı giymek için de bir şans olacağını düşünüyor. 'Yeni Mesut Özil' benzetmesi yapılan Eyibil, hem oyun kurma, hem de gol yollarında etkili bir oyuncu. Genç yetenek güçlü fiziğiyle de dikkat çekiyor. (İSTANBUL)

DHA

Anahtar Kelimeler:
Almanya BundesligaBeşiktaşErkan EyibilTrabzonspor
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