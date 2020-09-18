Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1114
ALTIN
475.310
DOLAR
7.5472
STERLİN
9.8425
EURO
8.9371
Beşiktaş'ın gündemindeki son aday Valentin Rosier
Beşiktaş'ın gündemindeki son aday Valentin...
Çay keyfimizi bozmayın!
Çay keyfimizi bozmayın!
Antalya nem bulutlarına teslim
Antalya nem bulutlarına teslim
TAF Başkanı Çintimar: Genç bir kadro ile mücadele edeceğiz
TAF Başkanı Çintimar: Genç bir...
Dünya Ralli Şampiyonası'nda heyecan başladı
Dünya Ralli Şampiyonası'nda heyecan başladı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Beşiktaş'ın gündemindeki son aday Valentin Rosier

Beşiktaş sağ bek transferi için gündemine Portekiz ekibi Sporting CP'nin Fransız sağ beki Valentin Rosier'i aldı. Nazım Sangare ve Davide Santon transferinden istediğini alamayan Beşiktaş rotasını Portekiz'e çevirdi.

18 Eylül 2020 Cuma 13:43
2 Okunma
Beşiktaş'ın gündemindeki son aday Valentin Rosier

İSTANBUL - Nazım Sangare için Antalyaspor'un 500 bin Euro kiralama ve 1.5 milyon Euro satın alma opsiyonunu önce kabul eden sonrasında da 500 bin Euro kiralık, 500 bin Euro da satın alma opsiyonu ile yeni bir teklif sunan siyah beyazlı takım Antalyaspor'dan olumsuz cevap aldı. Roma forması giyen Davide Santon'un da yüksek maliyeti transferi zorlaştırırken, Beşiktaş geçen sezon Fransız ekibi Dijon'dan Sportinf CP'ye transfer olan 24 yaşındaki futbolcuyu gündemine aldı. Kiralama ücreti ve yıllık maaşı toplam 1 milyon Euro olacak Rosier için son kararı siyah beyazlı  yönetim ve teknik heyet verecek.

SANGARE İÇİN FENERBAHÇE'DE DEVREDE

Bu sezon şampiyonluk parolasıyla önemli isimleri takıma kazandıran Fenerbahçe alternatifli bir kadro oluşturmak istiyor. Takımın 1'inci kaptanı Gökhan Gönül ile forma rekabeti verebilecek yerli bir sağ bek arayışı olan sarı lacivertliler Antalyaspor'un milli sağ beki Nazım Sangare için Antalyaspor ile görüşüyor. Fenerbahçe, Antalyaspor'un Beşiktaş'tan da istediği 500 bin Euro kiralama bedeli ve 1.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kabul ederse transfer sonuçlanacak. Ayrıca takas oyuncu konusunda da alternatif bir teklif yapılması gündemde. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşPortekiz Ekibi Sporting CPValentin Rosier
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mustafa Bulut: "Hedefim Dünya Şampiyonluğu"
Mustafa Bulut: "Hedefim Dünya Şampiyonluğu"
TAF Başkanı Çintimar: Genç bir kadro ile mücadele edeceğiz
TAF Başkanı Çintimar: Genç bir kadro ile mücadele edeceğiz
Dünya Ralli Şampiyonası'nda heyecan başladı
Dünya Ralli Şampiyonası'nda heyecan başladı
Cansu Köksal: Sezona hazırız
Cansu Köksal: Sezona hazırız
Türkiye ve İngiliz Boks Milli takımları, birlikte ilk antrenmanlarını gerçekleştirdi
Türkiye ve İngiliz Boks Milli takımları, birlikte ilk antrenmanlarını gerçekleştirdi
Türk ekiplerinin rakipleri belli oldu
Türk ekiplerinin rakipleri belli oldu
Galatasaray, Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükseldi
Galatasaray, Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükseldi
Galatasaray'ın Avrupa maçlarındaki forma sponsoru yeniden THY oldu
Galatasaray'ın Avrupa maçlarındaki forma sponsoru yeniden THY oldu
Oyuncu Müge Boz ve ralli pilotu Yağız Avcı ile adrenalin zirvede
Oyuncu Müge Boz ve ralli pilotu Yağız Avcı ile adrenalin zirvede

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans