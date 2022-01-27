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Beşiktaş'ın Antalya kampı, 10 eksikle başladı

27 Ocak 2022 Perşembe 13:59
Beşiktaş'ın Antalya kampı, 10 eksikle başladı

ANTALYA - Beşiktaş, Antalya'da lig hazırlıklarına 10 eksikle başladı. Siyah beyazlı ekip, hazırlıkların ikinci çalışmasını, akşam saatlerinde yapacak.

Beşiktaş, FIFA'nın milli maç takvimi nedeniyle lige verilen arada, Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, sabah saatlerinde Belek turizm merkezinde bulunan tesislerde teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat süren antrenmanda kaleciler, kaleci antrenörü eşliğinde çalıştı. Teknik direktör Karaveli, kampa getirilen genç oyuncularla yakından ilgilenirken, zaman zaman çalışmayı durdurarak ne yapmaları konusunda uyarılarda bulundu. Antrenmanın sonunda Güven Yalçın, Kenan Karaman ve Batshuayi, teknik direktör Önder Karaveli eşliğinde şut çalışması yaptı.

Siyah-beyazlılarda antrenmana, 10 oyuncu katılmadı. Medipol Başakşehir ile anlaşan Salih Uçan ve Valentine Roseier salonda çalışırken, hava muhalefeti nedeniyle kampa gelemeyen Ghazzal ve Vida, milli takım kamplarında buluna Atiba ile Larin, sakatlıklarından dolayı İstanbul'da tedavi olan Josef De Souza, Umut Meraş, N'Koudou ve kaleci Mert Günok çalışmada yer almadı.

Siyah beyazlılar, günün ikinci çalışmasını akşam saatlerinde yapacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşAntalya Kampı
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