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Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

18 Nisan 2021 Pazar 16:40
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Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (DHA) 

Beşiktaş, Süper Lig’in 36’ncı haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas, 5’e 2, dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile minik kale maç yapıldı. İdman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

BAŞKAN ÇEBİ ANTRENMANI TAKİP ETTİ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Demir ile Futboldan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Cenk Sümer de bugün gerçekleştirilen antrenmanı izledi.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 12.00’de yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 16.00’da özel bir uçakla Sivas’a giderek kampa girecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşSivasspor
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