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Beşiktaş - Gaziantep FK: 1-0

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Beşiktaş, evinde Gaziantep FK'yı Batshuayi'nin 67'nci dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

14 Ocak 2022 Cuma 22:14
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Beşiktaş - Gaziantep FK: 1-0

6'ncı dakikada Maxim'in sağ taraftan kullandığı kornerde Recep'in aşırttığı top altı pas önünde Muhammet'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ersin'de kaldı. 

15'inci dakikada ceza yayı sol tarafında topla buluşan Pjanic'in kaleye gönderdiği sert şutu kaleci Günay çelmeyi başardı. 

44'üncü dakikada Maxim'in pasıyla sol tarafta topla buluşan Sagal'ın ceza sahasına girmeden şutunda kaleci Ersin topu kornere çıkardı.

67'nci dakikada Beşiktaş aradığı golü Batshuayi ile buldu. Ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Ghezzal'ın plase şutunu kaleci Günay çıkarmayı başardı. Günay'dan dönen topu penaltı noktası yakınlarında önünde bulan Batshuayi, meşin yuvarlağı ağlara göndermeyi başardı: 1-0.

90+4'üncü dakikada gelişen kontra atakta sağ kanatta topla buluşan Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası içine ortasında arka direkte boş durumda bulunan Larin topu ağlarla buluşturdu ancak VAR incelemesi sonucu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşma siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

AHMET ÇALIK İÇİN KARŞILAŞMA DURDU

Geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık için forma numarası olan 6'ncı dakikada oyuna ara verildi. Mücadelenin 6'ncı dakikasında Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu topu dışarıya gönderdi. Gaziantepli oyuncular ise topu oyuna sokmadı. Yaklaşık 1 dakika duran oyunda siyah-beyazlı taraftarlar da Ahmet Çalık için tezahüratlarda bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşGaziantep FKSüper LigFutbol
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