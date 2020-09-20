Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor: 1-1

Süper Lig’in 2’nci haftasında Beşiktaş, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar 33’üncü dakikada Larin’in golüyle öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamladı. Konuk ekipte, 77’nci dakikada oyuna giren Gökdeniz Bayrakdar, 85’inci dakikada beraberlik golünü kaydetti.