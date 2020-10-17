Beşiktaş, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş, Yukatel Denizlispor ile Süper Lig’de oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla devam etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda kontrol pas çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah beyazlılar, Süper Lig’de Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.30’da yapacağı çalışmayla sürdürecek.

BERNARD MENSAH’IN DOĞUM GÜNÜ İNTERNET ORTAMINDA KUTLANDI

Kovid-19 PCR testi pozitif sonuç verdiği için izole durumda tedavisine devam edilen Bernard Mensah’ın doğum günü, Beşiktaşlı futbolcular tarafından sabah yapılan antrenmanın ardından internet ortamında kutlandı. Futbolcular, yeni yaşında Mensah’a mutluluklar diledi.