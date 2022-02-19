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Beşiktaş - Altay: 1-0

Spor Toto Süper Lig’in 26’ncı haftasında Beşiktaş, evinde Altay’ı Vida’nın 64'üncü dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. 

19 Şubat 2022 Cumartesi 21:20
Beşiktaş - Altay: 1-0

12’nci dakikada Altay tehlikeli geldi. Ceza sahası dışında topla buluşan Thaciano, pasını sağ kanattan atak yapan Kappel’in önüne bıraktı. Kappel’in ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda kaleci topu kornere çeldi.

23’üncü dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Kenan Karaman'ın Teixeira ile yaptığı duvar pası sonrası önünü boşaltarak sol çaprazdan şutunda kaleci topu kornere çelmeyi başardı.

31’inci dakikada Beşiktaş gole bir kez daha yaklaştı. Ceza sahası dışında topla buluşan Kenan Karaman’ın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Teixeira'nın müsait durumda vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarı 0-0 sona erdi.

58’inci dakikada sol kanattan Ghezzal’ın kullandığı kornerde Vida’nın kafa vuruşu az farkla auta gitti.

64’üncü dakikada Beşiktaş öne geçti. Ghezzal’ın sağ taraftan kullandığı kornerde ön direkte Vida’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

69’uncu dakikada penaltı noktası üzerinde topla buluşan Ghezzal’ın topuk pasında ceza saha içi sol çaprazda Kenan Karaman topla buluştu. Karaman’ın sert şutunda top uzak kale direği dibinden auta çıktı.

72’nci dakikada sol kanatta topla buluşan Ghezzal’ın ortasında altıpas önünde Kenan Karaman’ın kayarak vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü. 

74’üncü dakikada Ghezzal’ın sağ taraftan ortasında arka direkte Teixeira’nın vuruşunu kaleci yakın pozisyonda çıkarmayı başardı.

84’üncü dakikada Beşiktaş, Teixeira ile gole yaklaştı. Montero'nun uzun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Teixeira'nın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı. 

90+3’üncü dakikada ceza sahasına giren Kappel’in, sol çaprazdan şutunda Vida’ya çarpan top direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşma Beşiktaş’ın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigFutbolBeşiktaşALTAY
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