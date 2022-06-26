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Beşiktaş 2022 - 2023 sezonunu yarın açıyor

Geçen sezonu 59 puanla 6. sırada bitiren Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 18.00'de yapacağı antrenman ile başlayacak.

26 Haziran 2022 Pazar 17:19
Beşiktaş 2022 - 2023 sezonunu yarın açıyor

İlk antrenmanlarını İstanbul'da yapacak olan Siyah-beyazlılar, 5 Temmuz'da ilk etap kampı için Avusturya'ya gidecek. 12 gün sürecek olan Bad Haring kampında 3 hazırlık maçı oynayacak olan siyah beyazlılar 16 Temmuz'da İstanbul'a dönecek. İkinci etap kampını ise İspanya'nın Alicante şehrinde gerçekleştirecek ve bu kampta da 2 hazırlık maçı oynayacak olan Beşiktaş, 30 Temmuz'da da Vodafone Park'da Sampdoria ile karşılaşacak.

WEGHORST VE MULEKA KARTAL OLACAK MI?

Şu ana kadar Romain Saiss ve Gedson Fernandes'i kadrosuna katan siyah beyazlılar, diğer transferler için de çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürüyor. En az iki santrfor, hücum kanat, stoper ve sol bek alacak Beşiktaş, şartların oluşması halinde bir de orta saha ile sözleşme imzalayacak. 

Siyah beyazlılar bu çalışmalar doğrultusunda hafta içinde en az iki transferi sonuçlandırmak istiyor ve hedefte santrfor ile kanat forvet var.

Yaklaşık bir aydır uğraşılan Wout Weghorst ile bir çok konuda anlaşan Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, %80'lere kadar çıkan olumlu ihtimali %100'e tamamlamak için görüşmelere devam ediyor. Weghorst'un kulübü Burnley ile de görüşen Kazancı, kiralamanın yanı sıra satın alma opsiyonu da İngiliz kulübüne kabul ettirmeye çalışıyor. Anlaşmaların tamamlanması durumunda Weghorst resmi imza için İstanbul'a gelecek.

Siyah beyazlıların hücum hattındaki diğer hedefi olan Jackson Muleka'da da görüşmeler sürüyor. Muleka'nın Beşiktaş'ta oynamayı kabul etmesine rağmen Standart Liege bu transferden para kazanmak istiyor ve önceliği bonservise vermiş durumda.

YERLİ STOPER VE SOL BEK ATAĞI

Rıdvan Yılmaz için Eintracht Frankfurt ile anlaştıktan sonra bir sol bek alacak siyah beyazlılarda öncelik yerliden yana. Alanyaspor'un 29 yaşındaki sol beki Tayfur Bingöl için nabız yoklayan Beşiktaş, bu oyuncuyu kiralık ya da düşük bir bonservis ile kadrosuna katmak istiyor. Siyah beyazlıların gündeminde Tayfur için Salih Uçan'ı takasta kullanmak gibi bir seçeneğin şu an için hiç bir şekilde düşünülmediği öğrenildi.

Beşiktaş defans hattına bir de stoper takviyesi yapacak ve bu seçeneği öncelikli olarak yerliden yana kullanmak istiyor.

ATİBA İLE 1 SEZON DAHA SÖZLEŞME UZATILACAK.

Beşiktaş'ta 9 sezonu tamamlayan ve kulübün sembol isimlerinden biri haline gelen Atiba Hutchinson'la da yeni bir sözleşme yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Hafta içinde Atiba ile bir araya gelinerek yeni sözleşmenin şartları konuşulacak ve imzaların atılması halinde ve 39 yaşındaki Kanadalı futbolcu Beşiktaş'taki 10. sezonuna başlayacak.

Beşiktaş'ın gündeminde olan diğer futbolculardan Cenk Tosun ile görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği bilgisine ulaşılırken, sözleşmesi sona eren Güven Yalçın konusunda herhangi yeni bir gelişmenin olmadığı bildirildi.

Öte yandan önümüzdeki sezonun kadrosunda çok fazla düşünülmeyen Alex Teixeria için de gelecek teklifler mutlaka değerlendirilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FutbolBeşiktaş2022 2023 Sezonu
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