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Bellona Kayseri Basketbol - Galatasaray: 61 - 82

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi müsabakasında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında Galatasaray'a 82 - 61 mağlup oldu.

Bellona Kayseri Basketbol - Galatasaray: 61 - 82

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi müsabakasında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında Galatasaray'a 82 - 61 mağlup oldu.

29 Aralık 2019 Pazar 10:23
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Bellona Kayseri Basketbol - Galatasaray: 61 - 82

Müsabakada Galatasaray'da 23 sayı kaydeden Nicole Hartley maçın en skorer ismi oldu. Ev sahibi takımda 22 sayı kaydeden Kennedy V. Burke Bellona kayseri basketbol'un en skorer ismi oldu.

SALON: Kadir Has

HAKEMLER : Turgut Işık (x), Seyhan Topaloğlu (x), Sedef Yarıcı (x)

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Perisa (x) 2, Beril (x) 4, Ayşegül (xx) 7, Gülse (x), Kübra (xx) 10, Ann Wauters (x) 4, Ivankovic (xxx) 12, Burke (xxxx) 22

GALATASARAY: Funda (x), Meltem (x) 7, Şerife (x) 2, Sude (x) 3, Sinem (x) 5, Işıl (x) 9, Stankovic (x) 3, Hartley (x) 23, Tilbe (x) 7, Mısra (x) 2, Macaulay (x) 21, İnci (x).

1’İNCİ PERİYOT: 19 - 21

DEVRE: 35 - 43

3’ÜNCÜ PERİYOT: 45 - 57

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bellona Kayseri BasketbolBasketbolKadınGalatasaray
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