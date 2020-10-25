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BB Erzurumspor: Galatasaray: 1-2

Süper Lig’in 6’ncı haftasında BB Erzurumspor, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.

25 Ekim 2020 Pazar 08:19
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BB Erzurumspor: Galatasaray: 1-2

9’uncu dakikada Novikovas’ın ortasında Teixeira ayağıyla dokundu, top kalenin üstünden kornere gitti.

13’üncü dakikada Falcao’nun ara pasıyla defansın arkasına sarkarak topla buluşan Emre Kılınç’ın şutu auta gitti.

20’inci dakikada BB Erzurumspor cezasahası içinde sağ çaprazda Belhanda’nın pasıyla topla buluşan Emre Kılınç, topu kaleci Farnolle’nin yanından ağlara gönderdi. Emre Kılınç’ın şutundan önce faul olduğu gerekçesiyle bir süre oyunu başlatmayarak VAR odasından gelecek cevabı bekleyen hakem Arda Kardeşler, golü geçerli saydı: 1-0.

30’uncu dakikada Ryan Babel'in sol kanattan pasında bekletmeden vuran Emre Kılıç’ın şutunu kaleci Farnolle göğsüyle önledi.

38’inci dakikada Gomes'in cezaalanı içinden sert vuruşunda kaleci Okan topu kornere çeldi.

44’üncü dakikada Gomes’in cezaalanında düşürülmesine önce devam diyen Arda Kardeşler, penaltı itirazları üzerine VAR'a gitti. Kardeşler, görüntüleri izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Novikovas, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

50’nci dakikada Saracchi’nin ortasına iyi yükselen Falcao’nun kafa şutunda top kaleci Farnolle’de kaldı.

59’uncu dakikada kazanılan serbest atışı kullanan Ryan Babel’in şutunda top üst direği yalayarak auta gitti.

64’üncü dakikada Ryan Babel’in ortasında Falcao topu kaleci Farnolle’nin yanından ağlara gönderdi: 1-2.

71’inci dakikada Emrah’ın kullandığı serbest atışta top az farkla üsten auta gitti.

73’üncü dakikada Mücahit’e dirsek atan Falcao ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu dakikadan sonra iki takımın atakları da sonuçsuz kalınca Galatasaray, sahadan 2-1 üstünlükler ayrıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BB ErzurumsporGalatasaraySüper LigFutbol
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